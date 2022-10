Česká veteránka jako dobyvatelka evropského giganta! Bitka tvrďaček prvním krokem na cestě k titulu

Zápasila v Česku, Německu nebo v Americe, nyní se po letech znovu vrací na polskou scénu. MMA veteránka Petra Částková patří do trojice českých zástupců, kteří budou 14. října bojovat v největší evropské organizaci KSW. Čtyřicetiletá bojovnice, jež má v profesionální kariéře za sebou deset duelů, bude chtít naplno předvést to, co jí jde nejlépe. „Cítím se dobře a připravená, doufám, že to tam spadne. Čekám, že tam obě necháme všechno a tvrdé to asi bude, MMA není úplně nejjemnější sport,“ ví Částková, která s polským gigantem podepsala smlouvu na tři zápasy. Ten první svede s o dvanáct let mladší Adriannou Kreftovou.

Článek Čeští bojovníci a bojovnice si dělají na polské scéně velké jméno. Nejčerstvější přírůstek v největší evropské organizaci KSW je veteránka Petra Částková, která bude české barvy reprezentovat v pátek na galavečeru KSW 75. „Jsem hrozně ráda za tuhle možnost, je to největší evropská organizace a pojem, ráda tam budu startovat," neskrývala nadšení zkušená bojovnice, jež s polským velikánem podepsala třízápasový kontrakt. „Petra je atraktivní zápasnice, a to nejen vizáží, ale i svým zápasovým projevem. Je velmi tvrdá a její zápasy jsou často i dost krvavé a soupeřky dost bolí. I to byl jeden z důvodů, proč si ji KSW vybralo," vysvětluje trenér André Reinders, který věří, že jeho svěřenkyně může projít hodně daleko. „Věřím, že v KSW má velkou šancí jít o titul. Klidně se jí to za ty tři zápasy může povést," pokračoval úspěšný trenér, jenž bude na turnaji koučovat i dalšího českého zástupce, Michala Martínka, který se představí v hlavním předzápase. Zobrazit příspěvek na Instagramu Příspěvek sdílený KSW (@ksw_mma) Duel české veteránky proti polské bojovnici Adrianně Kreftové bude zároveň soubojem generací, soupeřka je o dvanáct let mladší. „Věk nehraje až tak velkou roli, jako u chlapů. U chlapů většinou pokles výkonnosti souvisí s poklesem testosteronu, který u žen není tak výrazný a nehraje tak velkou roli," přiblížil Reinders. Rozdíl je patrný i při pohledu do statistik. Zatímco Částková má za sebou deset profesionálních duelů, z nichž vyhrála šestkrát, naopak Kreftová doposud vyhrála všechny tři zápasy. „Na rozdíl ode mě toho poměrně dost odzápasila v amatérech, podle mě moc velký zkušenostní rozdíl nebude," konstatuje rodačka z Prahy, která v minulosti jako jediná Češka nastupovala v prestižní organizaci Bellator. Částková sice na polské půdě již nastupovala, v KSW to ale bude premiéra. Přijde nervozita? „Jsem víceméně nervózní celou kariéru. Není to nervozita, že mě někdo zbije, ale že člověk na tom tvrdě dřel, na přípravě se podílela spousta lidí a člověk je nechce zklamat," přibližuje česká veteránka. Zobrazit příspěvek na Instagramu Příspěvek sdílený petra_castk (@petra_castk) A očekávání? Tvrdá bitka, která by měla přitáhnout i "odpůrce" ženských duelů. „Předpokládáme, že většina zápasu se bude odehrávat v postoji. Za mě to bude tvrdý dívčí zápas. I chlapi, kteří se standardně nedívají na ženské zápasy, tak by se dívat měli," láká bývalý zápasník Reinders. Na turnaji KSW 75 se představí hned tři čeští zástupci. Jako první půjde do akce již zmíněná Částková, následovat bude David Martiník, který pro změnu změří síly s Kamilem Szkaradkem. V hlavním předzápase bude na druhou výhru v řadě útočit Michal Martínek, jenž vyzve polskou legendu Daniela Omielanczuka. Turnaj se uskuteční 14. října v Novém Sadci v Polsku. MMA Program MMA eventů 2022: Kalendář zápasů UFC a OKTAGONU