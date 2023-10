Byl v dobré náladě a svými letitými zkušenosti komentoval souboje na uplynuvším turnaji v Třinci, který se ovšem z pohledu českého tábora vůbec nepovedl. Z celkových šesti uspěl pouze jeden, a sice talentovaný Leo Brichta, jehož krvavá bitva s nejlepším Polákem v lehké váze Romanem Szymańskim snesla nejpřísnější měřítka. Na zemi si ustlal také nejlepší český těžkotonážník Michal Martínek, který pro změnu neustál dělové rány od srbského hromotluka Darka Stošiče.

„Favorizoval jsem Darka, ale nečekal jsem, že to bude až tak tvrdé a dominantní zakončení. Ale to, že Stošič má tvrdý úder na blízko, háky, případně overhand, asi všichni věděli. I Michal. Ale prostě to tam prošlo, tak to chodí,“ říká Pešta, jenž se znovu do klece vrátí již 16. prosince a bude se jednat o jeho druhé vystoupení v KSW.

Byl to hezkej vypínák. Probudil jsem se u pletiva a ptal se, co se děje, popisuje své KO Michal MartínekVideo : Sport.cz

I proto v jeho nejbližších měsících rozhodně nedojde ke střetu s již zmíněným Martínkem, kterému v roce 2019 ještě v organizaci Oktagon MMA podlehl a krom porážky si odnesl také zlomenou čelist. „Mám naplánovaný zápas se Szymonem Bajorem (24-10). Moje soustředění momentálně je právě na něj, a co bude pak, se uvidí,“ těší se Pešta, který budoucí střet s krajanem rozhodně nevylučuje. Nabízel by se například galavečer 17. února příštího roku, kdy se KSW potřetí vrátí do Česka a znovu se usídlí v Liberci.

„Jestli je ve hře zápas s Michalem? Rozhodně ano, ale v tuhle chvíli nebudu vyzývat někoho, kdo právě dostal KO. Nechci kopat do někoho, kdo je dole. Michalovi přeju rychlou rekonvalescenci, musí si dát nějakou chvíli asi oraz a nechat odpočinout mozek. Až bude chtít zpátky, tak tu pořád budu,“ nebojí se odvetného střetu Pešta, jenž se v letošním roce po dlouhé době vrátil ze zahraničí a v KSW si připsal bleskový skalp pětky těžké váhy Filipa Stawowého.

Sáhl jsem si na dno, mám toho dost, přiznal Leo Brichta po vítězství. Už chci do důchodu. Myslel to vážně? Video : Sport.cz

A pokud Pešta svůj předvánoční duel na polském území zvládne, výrazně se přiblíží právě bitvě s Martínkem, jemuž před posledním duelem patřila třetí pozice těžkotonážníků v organizaci a na nějakou dobu mu tak unikla možnost zabojovat o titulový pás s nezastavitelným Britem De Friesem. Krajan Pešta momentálně okupuje pátou příčku, případný skalp o jedno místo lépe postaveného Bajora by tak mohl pořádně zahýbat žebříčky.

Historicky druhý Čech v slavné UFC má na přípravu do dalšího zápasu dva měsíce, i proto se rozhodl neupustit od svých zvyků. „Přeci jenom odletím do zahraničí. Původně jsem se chtěl připravovat v Praze, ale tím, že to je trochu narychlo, tak mám pocit, že potřebuji si ten trénink tady zajet. Odjedu si to tak, jak jsem si to odjel vždy a nebudu s ničím experimentovat. Až bude na další zápas více času, tak bych zkusil přípravu tady v Česku,“ poodkrývá třiatřicetiletý rodák z Příbrami.