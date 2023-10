Pro Martínka to přitom byla jedna z nejtěžších výzev kariéry. V bojišti se postavil obávanému pořízkovi Stošićovi, který v minulosti dokonce neúspěšně zabojoval o titul těžké váhy polské KSW a rovněž řádil ve slavné UFC. Navíc už před zápasem se dalo očekávat, že vzduchem budou létat pořádné pecky. A na ty nejlepší český těžkotonážník po 2 minutách a 4 vteřinách tvrdě doplatil.

Ocelové pěsti dopadly na bradu, vousatý muž se bezvládně poroučel k zemi. V hale zděšení, v srbském táboře naopak obrovská radost. Martínek si z osudného momentu příliš nepamatuje. „Pamatuji si, že mi dobře létaly přední direkty. Také si pamatuji, že jsem mu trefil i nějaké zadní. Pak vím, že byl highkick a následně jsem se probudil u pletiva a ptal jsem se, co se děje. Byl to hezký vypínák, asi to dobře trefil, sám se na to chci podívat, protože jsem to ani neviděl. Všichni se mě ptají, co se stalo, ale nevím. Prostě jsem dostal vypínák,“ trápí urostlého muže s charakteristickými černými vousy.

Také po duelu si marně pokoušel vybavit fatální momenty. „Nevím, jestli jsem ty ruce měl dobře nahoře a dole. Vím, že mě furt zkracoval a byl dobře připravený na můj styl,“ vrací se k zápasovým momentům. „Cítil jsem se dobře, necítil jsem nějaký průser. Co si pamatuji, tak si šel a šel a trefil nějakou sra*ku. Pak už se to semnou táhlo ke dnu, protože to dobře trefil. Když to tenhle typ lidí trefí, tak máte problém. Věděli jsme to, ale v přípravě jsem nemohl udělat víc,“ líčí Martínek.

Český hromotluk sice zapsal pátou porážku, vůbec poprvé ho k zemi poslal tvrdý knokaut. „Bylo to první KO, předtím mě na TKO ukončil třeba Smoldarev. Nějaká rána to asi byla, ale nevím, co tomu předcházelo. Vím, že jsem se shýbal k úderům a najednou jsem cítil trapéz, highkick a pak už byl konec. Závěr si nepamatuji,“ prozradila nejlepší česká těžká váha, jenž zapsala v KSW druhý nezdar v řadě.

Návrat do klece přesně po roce se tedy nevydařil, nyní bude následovat pauza a hledání nové výzvy. „V pátek jsme měli s manželkou výročí a všechno jsme si představovali jinak. Samozřejmě je to nepříjemné, čtyři měsíce jsem makal a cítil životní formu,“ zoufá si. „Je to těžká váha a hra. Jedno zaváhání může být osudné, kór s někým, jako je Stošić,“ zmiňuje k srbskému tvrďákovi, který po bleskové výhře znovu klepe na dveře titulové bitvě.

K sokovi, který v minulosti narazil i na nejúspěšnějšího českého bojovníka Jiřího Procházku, má jen slova chvály. „Je mi 33 let a vím, co je to zápas prohrát. Ale samozřejmě Darkovi chci pogratulovat, je to bombarďák. Ty bomby má fakt pověstné. Jen mě mrzí, že jsem tu bombu dostal zrovna já. Ale je to tak. Teď se vrátím do gymu a budu se snažit napravit chyby, které jsem v zápase dělal,“ srší odhodláním.