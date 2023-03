Dvořák měl myšlenky o vstupu do armády v hlavě dlouhou dobu, až zkraje letošního roku dal realizaci zelenou. Český MMA bojovník tak v těchto týdnech podstupuje nezbytné testy u 5. komanda aktivní zálohy 43. výsadkového pluku. Naposledy zdolal dvoudenní výběrové řízení v Chrudimi.

„Splnění výběrového řízení je další krok k tomu, abych se mohl v Chrudimi do aktivních záloh dostat. Těch věcí, které ještě musím splnit, je hodně. Například lékařské prohlídky, psychotesty, Vyškov a podobně. Až tohle všechno splním, tak budu moct v klidu nastoupit ke 43. Výsadkovému pluku," popisuje s nadšením Dvořák.

Během výběrového řízení musel s ostatními kolegy zdolat několik těžkých překážek. „Samostatné disciplíny těžké nejsou, dá se na to relativně dobře připravit. Pokud si to člověk několikrát zkusí, dá se například naběhat nebo naplavat. Pro mě jako pro vrcholového sportovce jsou jednotlivé disciplíny jednoduché. Těžší je to, že jsou dané rychlé za sebou a člověk má málo odpočinku, jídla či spánku," popisuje.

Jedna z disciplín mu přesto dělala problémy. „Nejtěžší pro mě byl pochod s 25 kilogramy na zádech na 25 km. Jsem totiž zvyklý na to takové ty sportovní aktivity, které trvají hodinu nebo hodinu a půl. Tohle trvalo přes pět hodin," líčí Dvořák. Dalšími disciplínami byly přítahy, plavání 300m, běh 2800m, běh s kládou na 5km, běh s 10kg na 10km, běh s raněným na nosítkách a psychotesty.

„Na internetu jsem viděl, jak výběrová řízení vypadají, mentálně jsem se na to připravil. Počítal jsem s tím. Bylo to přesně takové, jaké jsem očekával, že bude. Co jsem malinko neočekával, že mě budou až takhle bolet nohy. Myslím tím svalovku po splnění řízení. Čekal jsem, že to zvládnou o něco lépe, aniž by mě potom něco bolelo. To k tomu ale patří," uvědomuje si.

Sám to bere jako silný zážitek a je přesvědčen, že ho to v životě posune. „Jsem přesvědčený, že mě to posune jak jako sportovce, tak jako člověka. Celé to bylo hlavně o hlavě, člověk si natrénuje, ale nic v hlavě nesmí vypustit. Je to jak v samotném zápase. Jako člověk se naučím nové věci, budu se vzdělávat, je tu možnost růst a dostanu se mezi nové lidi. Všichni ty, které jsem potkal, byli super. A pokud se člověk obklopuje lidmi, kteří vidí svět podobně, tak je to dobrá cesta," má radost.

Nikterak ho nesužovaly ani zdravotní problémy, které si odvezl z posledního zápasu v UFC. V prosinci totiž nestačil na Angolana Manela Kapeho a přiznal, že kvůli zraněním bude nějakou dobu mimo. „Zranění mě nijak moc neovliňovaly, v tomhle směru je to v pohodě. Samozřejmě ještě něco řeším, ale nic závratného. Dalo se to zvládnout," upřesňuje.