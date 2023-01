S blížícím se turnajem budou česká a slovenská jména na kartě KSW 79 jen a jen přibývat. Tou největší tuzemskou hvězdou měl být těžkotonážník Michal Martínek, jehož zranění jej do zápasu ale nepustí. „Pro Michala je to velká smůla, v současné době se soustředí na to, aby se plně uzdravil. My jedeme dál. Nemůžeme proto říct, kdo byl Martínkovým soupeřem, jejich zápas totiž plánujeme přeložit na jiný termín," informovala Sport.cz organizace KSW.