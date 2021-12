Divočina! Rychlé bomby dopadly přesně na bradu

Skutečně se nejednalo o nic jednoduchého. Peňázovi se několik týdnů před zápasem změnil soupeř, z dlouho očekávaného souboje proti Vlastu Čepovi i napodruhé sešlo. Nabídku k souboji pak přijal Francouz Cheick Koné, který má za sebou bezmála třicet zápasů a v duelu s Peňázem to bylo znát.

Diváci se už po chvíli dočkali parádní přestřelky, při které inkasoval také Peňáz. Po jednom z úderů doslova zavrávoral a nejednomu fanouškovi zatrnulo. „Ten úder mě zastavil. Zatřáslo to, ale nebylo to nic hrozného. Cítil jsem, že musím zpomalit. Věděl jsem, co se děje," popsal český zápasník, který si z prvního kola odnesl i krvavý šrám u obočí.

Tereza Bledá se díky loktům stala první šampionkou Oktagonu. Dostane se do UFC?Video : Sport.cz

A to ho nakoplo. Peňáz do toho od druhého kola pořádně šlápl, jenomže skálopevný soupeř ustál i nejlépe trefované údery. Koné přelezl do závěrečného dějství, které však mělo krátké trvání. Peňáz po pár vteřinách opět rozjel rychlé ruce a soupeře u pletiva knokautoval. Rázem si zaplněná hala oddechla.

„Bylo to delší. Myslel jsem, že to dokážu trefit rychleji. Soupeř byl tvrďák. Překvapil mě, jak byl fyzicky silnej. Musel jsem si to odmakat," reagoval Peňáz, který si vysloužil i bonus za výkon večera.

Pětadvacetiletý rodák z Nového Města na Moravě tak dokázal uspět i ve svém pátém MMA duelu. A popáté se mu povedlo soupeře knokautovat. Peňáz si tak po náročném roce dá kratší pauzu. „Po konci ledna bych měl naskočit do přípravy na další fight. Uvidíme, co se vyjedná," uzavřel.

Daniel Škvor zničil soupeře hned v prvním kole. Brazilec Azevedo nebyl schopen pokračovatVideo : Sport.cz

Překvapivě krátký proces udělala Tereza Bledá. Česká zápasnice vybojovala titul ženské muší váhy již po necelých dvou minutách. Tvrdými lokty totiž doslova zničila Brazilku Mabelly Limu. Parádní výkon předvedl také Daniel Škvor. Ten si připsal další vítězství, neboť se mu povedlo sestřelit Brazilce Azeveda. Příliš dlouho netrval ani duel těžký vah. Favorizovaný Daniel Dittrich se nechal po třech minutách hodit na zem, kde ho Slovinec Tadej Dajčman utáhl na rear-naked choke.

Těžkotonážník Daniel Dittrich neuspěl. Odklepal souboj se Slovincem DajčmanemVideo : Sport.cz