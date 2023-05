Brož si nástup do zápasu pochvaloval. Se soupeřem sváděl přestřelky, ve kterých měl navrch. V aktivitě ho ale v pozdějších minutách zabrzdily zdravotní následky. „První dvě kola byla super. Bylo to přesně to, co jsem chtěl dělat. Možná jsem mohl ještě o trochu víc tlačit. Ve třetím kole mě hodil, ale nedařilo se mi zvednout," popisuje s tím, že jedním z důvodů byl nedostatek kondice.

„Jak víte, měl jsem antivirotika a den před zápasem jsem dobral antibiotika. Měl jsem pásový opar. Najednou z fyzičky, kterou jindy mám na 130%, bylo alespoň 80%. Nejsem na to zvyklý," pokračuje Brož, který závěrečnou pětiminutovku strávil na zemi na zádech. „Doležel jsem to, byla to jediná kaňka," mrzí navrátivšího bojovníka do organizace Oktagon MMA, který naposledy prohrál před třemi lety.

Na další výhru to přesto stačilo (2x29-28, 28-29), byť to z Brožova výrazu ve tváři během závěrečného vyhlášení moc na úspěšný zářez nevypadalo. „Myslím si, že by tomu slušela remíza. Jde mi to, že chci udělat co nejlepší zápas a to, že někdo kvůli výsledku píská, mě strašně mrzelo," reaguje na chování obecenstva. Také jeho soupeř byl z verdiktu sudích hodně nespokojený, proto nabídl odvetu na některém z dalších galavečerů.

„Odvetu bych vzal. Řekl jsem mu, že je mi to jedno. Zasloužil by si to. Já jsem mu navíc hned po zápase říkal, že udělal jeden takedown. Tohle ale nejsou 90. léta, abych jedním takedownem ztratil zápas. Navíc jsem pracoval zespodu. Na rovinu ale říkám, že by tomu slušela remíza," připouští možný smír ve výsledku.

Brož si také užil návrat po dvou letech. Před dvěma lety totiž z Oktagonu odešel do konkurenční organizace RFA. „Jsem rád, že lidi bouřili, když jsem nastupoval. A také za to, jak mě přijali. Čekal jsem to rozporuplné," má radost. Zároveň však uvádí, že návrat do Oktagonu upřednostnil na úkor polské organizace KSW.