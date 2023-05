„Nebyla to pro mě úplně dřina, nejsem z toho rozbitej a upřímně? Ten zápas me s*al," sdělil Kincl a narážel na soupeřovu neaktivitu u pletiva. „Zkoušel jsem komunikovat s rozhodčím, aby to roztrhával. Mohl to vést daleko lépe. Z mého pohledu to byla nuda, nudil jsem se. Po tom všem, co kolem toho bylo, si já i lidi zasloužili lepší zápas," pokračoval šampion na tiskové konferenci, jenž měl v publiku početnější skupinu příznivců.