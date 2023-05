Orlov tak nejen, že si připsal již osmý kariérní skalp, ale rovněž mohl oslavit zisk titulu šampiona těžké váhy. Pro organizace IAF se přitom jedná o vůbec prvního krále, který se ještě několik dnů před konáním galavečera snad dal i na modlení. Soupeře pro těžkotonážní rodeo se organizaci dlouhou dobu nepovedlo najít, nakonec pozvánku do kolbiště přijal vousatý Turek. A jak dopadl, to už víte.

„Ty věci kolem mého soupeře nebyly příjemné, hodně jsem do toho zápasu investoval, když mi potvrdili Turka, kouknul jsem se na něj, myslel jsem, že to bude trvat déle, že se nakonec popasujeme na zemi. Že měl problémy s cestou? To jsem vůbec nevnímal. Ve chvíli, kdy se za námi zavřou dveře klece, beru to tak, že jsme oba maximálně připraveni na to, co nás čeká. Každého soupeře respektuji," řekl Orlov s tím, že už se těší na pořádné jídlo a spánek.