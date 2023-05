První titulová řežba v historii organizace. Velkým favoritem bude ukrajinská síla v podobě Jevgenije Orlova, který se přitom na rivala do klece načekal pořádně dlouhou dobu. Někteří střet odmítli, jiní se pro změnu zranili. „Rozhodně mohu říct, že mě to znervózňovalo. Do přípravy na tento duel jsem investoval spoustu energie a peněz. Bylo by velmi nepříjemné, kdyby na souboj nakonec vůbec nedošlo, kdybych v Říčanech nezápasil," vysvětluje ukrajinský tvrďák trénující v Česku.

Na nabídku nakonec kývl Turek Bugrahan Karakas. „Do této doby jsem ho vůbec neznal. Podíval jsem se na jeho skóre a několik zápasů na internetu. Každý bojovník, který jde do klece, tak chce vyhrát, proto nikdy nikoho nepodceňuje. Respektuji ho a chci ze sebe vydat to nejlepší," říká sebevědomě Orlov, který během pátečního oficiálního vážení navážil 119,8 kg. Jeho rival dokonce 120,2 kg.

Po kontroverzní porážce v prestižní organizaci KSW se v domácím prostředí ukáže také Čech David Hošek. Proti nepříjemnému veteránovi Miroslavu Vackovi bude obrovským favoritem. Na tuto nálepku se ale nekouká.

„Jasně, vím, že jsem favorit, ale na to si já nehraju. Znám své kvality, vím, co umí soupeř, a to je pro mě nejdůležitější. Vím, že se výborně připravil a chce vyhrát stejně jako já. Nepodceňuji ho, i když měl delší pauzu. Prohry nic neznamenají a jak se říká – buď vyhraješ, nebo se učíš," neřeší bývalý boxerský reprezentant žebříčkové postavení.

Ačkoliv Hošek patří pod organizaci KSW, neví, co ukáže budoucnost. „Nevím, jak to s RFA bude, sice mám s nimi smlouvu, ale od října nic, nenabízejí žádné zápasy. Co se týče KSW, tam sice potvrzené nemám, ale vše je v jednání. Bude záležet na tom, jak se budu cítit po sobotě a jaké budou mít plány na své nejbližší eventy," nastiňuje další plány.

Turnaj IAF 7 můžete živě sledovat i na stanici O2 TV Sport. Přímým přenosem budou provázet zkušený komentátor Kamil Guzek a aktuálně nejlepší český boxer Vasil Ducár.

Na únorovém turnaji polské KSW měl možnost debutovat také Čech s angolskými kořeny Frederico Komuenha. Ani on ale neuspěl. Po první kariérní porážce bude chtít napravit zaváhání s Alexem Vörösem, který si loni v listopadu připsal rychlou porážku v RFA s Martinem Horínkem.