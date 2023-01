Dva účastníci se postaví proti sobě a dávají si facky. Ten, kdo jako první odpadne nebo odmítne účast v dalších minutách, automaticky prohrává. Jednoduchá pravidla, jenomže zde hrozí mnohem vyšší riziko zdravotních následků než například v bojových sportech. „Nikdo vás nežádá a nenutí, abyste se na to dívali," říká zakladatel fackování organizace Power Slap slavný Dana White.

Majitel nejprestižnější bojové organizace UFC divákům u televizních obrazovek přinesl již dvě epizody a kritika přišla záhy. Děsivé pohledy na padající lidi k zemi, kteří byli ještě několik desítek vteřin poté úplně mimo, odsoudili i promotéři českých a slovenských bojových organizací. „Já a Oktagon MMA jsme absolutně proti téhle demenci," reagoval promotér Ondřej Novotný na Twitteru.

Heard This Slap Across The World 💨 #PowerSlap pic.twitter.com/3ErhC9Yygx — Stvnna World (@StvnnaWorld) January 20, 2023

„Byl bych rád, aby to někdo zastavil, než se i u nás stane to, co je nevyhnutelné. Tedy nejen těžká zranění, ale i to nejhorší," pokračoval. „Je to všechno, co přesně nechceš, aby se dělo a aby se s tím bojové sporty kdykoliv spojovaly. Držet nastavenou hlavu proti ráně je absolutní demence a ne sport," doplnil.

White však ubezpečil, že se chystá zlepšit bezpečnost bojovníků. „Komise na tom pracuje. Všichni se teprve učíme, ale už jsme na nějaké věci přišly. V březnu uvidíte, jak jsme pokročili," reagoval White na kritiku lékaře jedné z bojovnic, která po fackách utrpěla krátkodobou ztrátu paměti. Jiný soutěžící pro změnu utrpěl děsivě vypadající zranění rtu a následný otok, který mu znetvořil obličej.

„Běžně se stává, že závodníci mají těžké otřesy mozku nebo upadají do bezvědomí," popisuje realitu sportovní novinář Ben Fowlkes, který zároveň připomněl fakt, že nedávno fackovacím následkům podlehl polský bojovník Artur Walczak. Podle britského serveru zemřel na hromadné selhání orgánů v důsledku nenávratného poškození centrální nervové soustavy.

Ja a @OktagonOfficial jsme absolutne proti tenhle demenci a byl bych rad, any to nekdo zastavil nez se i u nas stane to co je nevyhnutelne. Tedy nejen tezka zraneni, ale i to nejhorsi! — Ondřej Novotný (@o_novotny) January 19, 2023

Aktuální účastník fackovací ligy Power Slap Jewell Scott dokonce připustil fakt, že může během soutěžení zemřít. „Přemýšlím ve stejném duchu a v mé mysli je i to, že je možné, že mě tam zabijí. Jsem ale ochoten udělat cokoliv, abych přežil a také vyhrál. Dělám to pro peníze. Není důležité, o co se jedná, prostě mi řekněte pravidla a pojďme do toho," sdělil.

„Podle mě je to stejnej nesmysl jako Clash of Stars. Je to daleko nebezpečnější než MMA. Na MMA lidé trénují, na tohle můžete trénovat, kde chcete, ale jak vytrénujete obranu proti facce, když tam stojíte jako pytel? Za mě je to absolutně o ničem a nemá to žádnej smysl. Neříkám, že jsem toho odpůrce, rozumím tomu jako byznys, má to šílená čísla," popisuje promotér I Am Fighter Petr Ondruš.

Slapped so hard she did a somersault 😳 pic.twitter.com/HRqPSrcfw7 — Power Slap Official (@PowerSlapdotcom) January 20, 2023

První fackovací liga se koneckonců chystá i v Česku. Nově vzniklá organizace RedFace chystá svůj první turnaj již v dubnu. „Je to spíš taková zábava pro bohatší lidi, kteří se na to dívají nebo mají rádi bizár. Já to neberu jako sport, je to hloupost a sportovně mi to nedává smysl. Mozek máme jen jeden a údery do hlavy jsou jasně dané," uvědomuje si Ondruš.

„Doba je bláznivá a lidi baví fakt divné věci. Já se k tomuhle jako promotér nikdy neodvážím, jsem sportovec. To bych raději do klece dal dva kluky, kteří by proti sobě hráli fotbal, než například mlácení se polštáři," dodal s úsměvem bývalý bojovník.