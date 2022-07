Nejkrásnější turnaj roku. Tak byl dlouhou dobu dopředu označován turnaj Oktagon 34 na pražské Štvanici, na kterém se v sobotu 23. července představilo 24 bojovníků pod otevřeným nebem. Počasí sice nebylo zpočátku úplně příznivé, vše ale vynahradily impozantní výkony bojovníků, které diváky nutily vstávat ze sedadel.

A těch okamžiků bylo vskutku dost. Největší aplaus sklidil namotivovaný Karlos Vémola, který kráčel vstříc titulu polotěžké váhy proti drzému Srbovi Aleksandaru Iličovi, jenž toho před zápasem namluvil opravdu dost. Fanoušci ho proto během nástupu náležitě vypískali, místo toho bouřlivě přivítali českého Terminátora, který si přichystal nástup ve velkém stylu.

Karlos Vémola se stal šampionem a může se ženit. Iliče uškrtil po necelých čtyřech minutáchVideo : Sport.cz

Po vzoru boxerského šampiona Tysona Furyho usedl na pomyslný královský trůn a s korunou na hlavě a v pozadí hrající písní od hudební legendy Karla Gotta se nechal přivézt blíže ke kleci. Tradiční nástupovku, při které hraje znělka z filmu Terminátor, tak nahradil výjimečný moment, který se zaryl hluboko do paměti nejednoho fanouška.

Překvapení! Ne jako Terminátor, ale jako král a s Karlem Gottem nastoupil na Štvanici Karlos VémolaVideo : Sport.cz

Oktagon 34, Praha, Štvanice oficiální výsledky Karlos Vémola - Aleksandar Ilič Vítěz: Vémola (1. kolo - submise) Matouš Kohout - Mateusz Legierski Vítěz: Legierski (3. kolo - submise) Máté Kertész - Vladislav Kančev Vítěz: Kertész (body - 3:0) Roman Paulus - Dawid Kareta Vítěz: Paulus (body - 2:1) Jan Široký - Tomáš Fiala Vítěz: Široký (3. kolo - TKO) Daniel Škvor - Panagiotis Stroumpoulis Vítěz: Škvor (1. kolo - TKO) David Moon - Michal Konrád Vítěz: Moon (1. kolo - TKO) Michal Kotalík - Ole Magnor Vítěz: Magnor (2. kolo - submise) Filip Macek - Mikael Silander Vítěz: Macek (1. kolo - submise) Cornelia Holm - Róza Gumienna Vítězka: Holm (body - 3:0) Václav Holota - Max Handanagič Vítěz: Holota (1. kolo - submise) Simeon Kapuya - Martin Pipek Vítěz: Pipek (1. kolo - TKO)

Ostře sledovaný duel, který se uskutečnil několik desítek minut po půlnoci, však netrval dlouho. Vémola to překvapivě v úvodu vyzkoušel v postoji, díky kterému soupeře natlačil ke kleci, což je pozice jako dělaná pro tradiční takedown. A také tomu tak bylo. Terminátor mrštil srbským tvrďákem o zem a poté pečlivým oťukáváním lokty a pěstmi prolil první krev. O několik vteřinek později si navíc Ilič nepohlídal arm triangle choke, který Vémola sevřel natolik pevně, že soupeř odklepal. Vémolovi k zisku opasku polotěžké váhy stačily 3 minuty a 52 sekund.

Parádní ukončení si připsal také rozjetý Daniel Škvor. Český ranař se každou další výhrou dostává do širšího radaru pozornosti a platí to i po souboji s Řekem Panagiotisem Stroumpoulisem. Tomu se sice povedlo soka přitlačit k pletivu, jenomže nepochopitelným nabídnutím obličeje čelil tvrdému kolenu, které ho po necelé minutě nekompromisně poslalo k zemi. Škvor poté přidal pojišťující údery, načež mohl slavit pátou výhru v řadě.

Daniel Škvor a jeho TKO v prvním kole. To jsem se naučil od Karlose na soustředění, smál seVideo : Sport.cz, Oktagon TV

Fanoušky si dokázal získat zpět znovuzrozený Filip Macek. Hned dvojnásobný bývalý titulový vyzyvatel v bantamové váze projevil touhu zabojovat o svatý grál i potřetí a finskému nájezdníkovi Mikaelu Silanderovi nedal sebemenší šanci. Bojovník přezdívaný Máca rozjel přehlídku tvrdých pěstí a kopů, přičemž po jednom z nich sudí v domnění, že by se mohlo jednat o zásah kolenem do obličeje, duel přerušil, a došlo k prozkoumání situace u videa. O nic nekalého se nejednalo, Macka to zdravě naštavalo a zkušeného protivníka po tvrdém nátlaku dokázal již po minutě a půl nachytat na rear-naked choke. Vítězství navíc znamenalo bonus za výkon večera.

Po čtyřech letech se vrátil zpět tam, kde bojoval naposledy. Michal Kotalík, jenž si odpykal pobyt za mřížemi, usiloval o comeback ve velkém stylu. A div se mu to proti Norovi Ole Magnorovi nepovedlo. Český „Iron Man" se málem postaral o jedno z nejrychlejších ukončení historie organizace, spanilou jízdu úvodem ale možná trochu nepochopitelně završil takedownem. A to hrálo do karet soupeři. Norský tvrďák projevil obrovské zkušenosti a bez jediného úderu div Kotalíka neukončil nejprve na páku na nohu, poté i na ruku. Vyšťavený Čech doslova přečkal závěr prvního kola, do toho druhého ale vstupoval už dost vyčpělě. Magnor to bleskově potrestal a předvedl učebnicový rear-naked choke.

Z klece do klece. Michalu Kotalíkovi návrat na Śtvanici po vězeňské epizodě nevyšelVideo : Oktagon TV

Zápas plný zvratů byl k vidění mezi Janem Širokým a Tomášem Fialou. Zatímco prvně jmenovaný zaspal úvod a nechal se nachytat, tak i Fiala brzy pocítil tvrdost soupeřových paží, což se začalo barevně projevovat i na jeho obličeji. Ostravský rodák Široký přesto těžil z lepší kondice, postupem času začal dominovat a v bitvě, která málem skončila až na body, nakonec vyřízeného Fialu ukončil na tvrdý ground and pound. Širokému se tak povedlo ovládnout i další vzájemný střet, druhým skalpem v řadě mu pochopitelně narostlo i sebevědomí.

Hodně složitá práce čekala na Matouše Kohouta. Ten se mohl přiblížit k titulové šanci bantamové váhy vítězstvím nad jejím bývalým šampionem Mateuszem Legierskim. Polský bojovník sice nepředvedl zdaleka optimální výkon a v úvodu ho soupeř nejednou překvapil, posléze ale bijec zvaný Dynamit do puntíku nabídl to, co mu jde nejlépe. Boj na zemi. V něm Kohout odolával až do koncovky třetího kola, v němž se nechal zaskočit na škrcení.

Václav Holota vyřídil Handanagiće už v prvním kole. První krvavý zápas na ŠtvaniciVideo : Oktagon TV, Sport.cz