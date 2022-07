Vémola si navíc pro vyprodaný tenisový kurt přichystal stylový příchod do klece, o kterém do poslední chvíle mělo páru jen pár lidí. Nejednalo se totiž o rutinní nástup s v pozadí hrající znělkou z filmu Terminátor, nýbrž o stylové usednutí na královský trůn s pomyslnou korunou na hlavě v doprovodu tryskajícím ohňostrojem. A co by to bylo za epický nástup, kdyby nechyběla motivační píseň. Vémola se proto namotivoval písní "„Být stále mlád" od české hudební legendy Karla Gotta.