O žádném flákání nemůže být ani řeč, bývalý reprezentant si dává pořádně do těla. „Trénuju 5-6x týdně, ale znáročníme to, přijdou dvoufázové tréninky," přibližuje Fenin, který si zvyká na nové pořádky. „Nedá se to vůbec srovnat s fotbalovým tréninkem. Je to nezvyk. Jediné, co jsem rukama v životě dělal, bylo, že jsem se geloval. Při těžších trénincích jsem se dokonce málem pozvracel," líčí první měsíc zkušeností.