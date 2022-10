Pětatřicetiletý Fenin se stává tváří nového projektu organizace Oktagon MMA, která tak divákům nabídne další zajímavý příběh. Z bývalého fotbalisty se totiž stane bojovník MMA, jenž by se po několika měsících příprav, při kterých bude postupovat od naprostých základů až po pokročilejší techniky, měl skutečně postavit do klece. Zelený pažit tak bude vyměněn za zakulacenou klec, kde nebude úniku.

„Strach nemám, ale jsem nervózní. Je to velká šance," je si vědom Fenin. „Moje žena, řekla, že to musím zkusit. Chci své ženě i své dceři ukázat, že jsem pořád profesionální sportovec a že jím můžu být," pokračoval v odpovědích přímo v kleci frankfurtské Festhalle.

Vše bylo oficiální potvrzeno právě sobotním turnaji Oktagon 36 v německém Frankfurtu. Zkrátka symbolický okamžik k tomu, oznámit, že se do nového sportu vrhne právě někdejší fotbalista bundesligového Eintrachtu. A že měl Fenin skutečně zaděláno na hvězdnou kariéru profesionálního fotbalisty. Bývalého reprezentanta dokonce kdysi sledovali i zástupci Arsenalu nebo Realu Madrid, do jeho života se však vplížily diametrálně odlišné věci, které nastartovaly léta trápení.

Fenin se totiž začal potýkat s problémy s životosprávou a alkoholem, dokonce skončil na psychiatrii. Již pětatřicetiletý rodák z Chebu se poté ještě několikrát pokoušel kariéru restartovat, jenomže jeho fotbalové kroky vedly špatným směrem a vše vyvrcholilo koncem kariéry v roce 2018. Nejúspěšnější angažmá bylo paradoxně hned to první, v Teplicích, za které nasázel patnáct branek. Dalších čtrnáct zářezů si připsal i v dresu bundesligového Frankfurtu, během premiéry dokonce zaznamenal hattrick.

Bývalý útočník se tak nyní vrhá jiným směrem, rozhodně ho ale nečeká jednoduchá cesta, která by mu měla přinést umetenou cestičku až k slávě v nové roli. Naopak. Několik měsíců trvající příprava má Fenina přetransformovat do kůže bojovníka, která by se v kleci mohla naplno ukázat již v příštím roce.