„Můj impuls k zvládnutí této výzvy je jasný. Mohu jen získat. Pro mě je to velká zábava se učit něco nového, co zároveň hodně vyžaduje. Dlouho jsem nad tím nepřemýšlel, je to pro mě obrovská výzva," říká s nadšením Pannewitz, jenž přeměnu do role bojovníka MMA odstartoval se 139 kg. Cílem je shodit 56 kg, aby se vešel do domluveného limitu 83 kg.

Bývalý nadějný fotbalista, který byl rovněž v minulosti považován za velký talent, proto začal dennodenně navštěvovat tělocvičnu. Několikrát si sáhl na dno. „Každý trénink je mučení, ale na druhou stranu mi to hodně dává. Rozhodně to neusnadňuje fakt, že mi zbývá shodit ještě dost kilogramů," uvědomuje si. Kus cesty už má ale za sebou. „Shodil jsem 15 kilo za necelých osm týdnů. Určitě to stihnu, ale bude to těžké."

„Vidím na sobě pokroky a myslím si, že mi to celkem jde. Musím ale říct, že šest měsíců není dost času na to, abych se všechno naučil nebo zdokonalil. Jakmile se člověk dostane alespoň k základům, stojí ho to opravdu hodně sil," líčí Pannewitz, pro kterého je svět MMA nový. „Dřív jsem ho tolik neznal. Když jsem ale měl tu možnost ho poznat, tak sám musím říct, že je to hodně těžký sport. Uvnitř to není až taková zábava. Je to úplně něco jiného, než fotbalový trénink. Navíc jsem v jiné formě než v době, kdy jsem byl profík. Trénování mě dostává na hranici možností," přiznává.

Jeho soupeř Fenin má v přípravě několik měsíců náskok. „Je fakt, že to pro něj může být výhoda, ale já se soustředím čistě jen na sebe. Martina nesleduji. Jde mi čistě jen o to, co já dělám správně pro to, abych ho dokázal porazit," rozpovídal se Pannewitz, jenž o pět let staršího rivala z fotbalového světa pamatuje. „Martina znám, ale proti sobě jsme tuším nenastoupili."

Tehdy oba stříleli góly, teď ale radost z tref nahradily rány do obličeje. „Jsou tam určité zábrany. Snažím se to vnímat jako sport, kde je to potřeba a je to součástí. Všichni to tak berou a není to nic, co by nás mělo překvapit," prozrazuje Pannewitz, jenž coby fotbalista prorazil i do německé nejvyšší soutěže. Na život profesionála si však nedokázal zvyknout, začal mít problém se životosprávou a bez jediného startu musel Wolfsburg opustit.

Pokus o restart hráčské kariéry přišel o čtyři roky později. Pannewitz trénoval s třetiligovou Jenou a poté, co během několika měsíců shodil 30 kg tělesné hmotnosti, podepsal dvouletou smlouvu. O dva roky později ale přišel další vyhazov, znovu kvůli problémům se životosprávou. Doposud poslední štací bylo působení v klubu FK Amed.

„Na kariéru rád vzpomínám. Byla to taková cesta nahoru a dolů. Zažil jsem spoustu pěkných, ale i katastrofických okamžiků. Když se na ní podívám zpětně, tak jsem zažil hezké časy," popisuje s tím, že jeho kariéru hodně ovlivnila smrt maminky. „Jeden z důvodů, proč jsem skončil s fotbalem, bylo úmrtí mámy v létě 2012. Ale bylo tu i několik dalších příčin..."