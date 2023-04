K oznámení velkolepého projektu organizace Oktagon MMA, na jehož konci bude střet dvou bývalých fotbalistů v kleci, došlo v říjnu loňského roku. Pro bývalého fotbalistu a rovněž průšviháře Martin Fenina tak došlo k zásadní životní změně. Začala každodenní dřina v posilovně, úprava životosprávy a úplně jiné návyky, než na které byl do té doby zvyklý.

„To je snad poprvé, co tady trénuji, a na konci se mi během běhání podlamovaly nohy. Fakt náročné," líčil Fenin bezprostředně po tréninku. Má také srovnání se začátky na konci loňského roku, kdy se teprve s MMA seznamoval a šel po malých krůčcích. „Box mi moc nejde. Nevidím tam žádný progres, možná malý. Celkem dobře se ale cítím na zemi. Poprvé jsem totiž ani nevěděl, která bije," přiznává.

Zobrazit příspěvek na Instagramu Příspěvek sdílený Martin Fenin (@martin.fenin_official)

Už chodí i do dvojiček s ostatními. Poprvé tedy okusil, jaké to je dostat ránu. „Zatím jsem spároval jednou a dostal jsem tam třikrát. Netekla krev, ale už jsem dostal po rypáku," usmívá se. „Dostal jsem jen proto, že jsem totální nemehlo a neumím si krýt hlavu. Nebylo to žádné dělo. Zatím to nebolelo," upřesňuje s tím, že on sám se zatím bojí parťáky udeřit.

„Mám v sobě sportovce, ale zatím ne rváče. Neumím si představit, že někde někomu ublížím. Musí se to ve mně zlomit," uvědomuje si. „Všichni si ze mě dělají srandu. I trenér Pepa (Josef Král – pozn. red.) mi kolikrát řekl, ať ho trefím do hlavy. Přijde mi to ale blbé, zatím to neumím," rozpovídal se bývalý reprezentant trénující v gymu Gorila MMA.

Před několika týdny se dozvěděl i jméno soupeře do klece. Bude jím jiný bundesligový hráč, Kevin Pannewitz, jehož kariéra se rovněž neobešla bez průšvihů. Před premiérou v kulatém kolbišti ale bude muset shodit neuvěřitelných 56 kg (na začátku přeměny vážil 139 kg). „Trenér mi řekl, že takoví lidé to shazují rychle a měl by to dát. Já bych si to ale neuměl představit," přemítá Fenin. K zápasu by podle nepotvrzených informací mělo dojít v září na turnaji ve Frankfurtu.

Strach před premiérou někdejší supertalent českého fotbalu zatím necítí, trápí jej jiná věc. „Zatím se neumím vůbec bránit. Chtěl jsem natočit svůj první sparing, frajer mě vypnul snad na dvě rány," přiznal Fenin, jenž přeměnu z fotbalisty na MMA bojovníka bere nesmírně vážně. „Bude to taková satisfakce a důkaz, že to nebyl jen výkřik do tmy. Když to dotáhnu do konce, v kleci se porvu, tak každý bude muset říct klobouk dolů. Chci ukázat, že se ve mně mýlili," povídá.