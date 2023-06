Je týden od vašeho premiérového turnaje v německého Oberhausenu. Jak ho zpětně hodnotíte?

Byl to zvláštní turnaj. Před turnajem nebyl hype moc velký, v rámci našeho týmu to bylo rovněž takové, že nás čeká „další galavečer". Ale věděli jsme, že karta je dobře poskládaná a nějakým způsobem jsme se nakopli až v době, kdy to začalo. Odpálil to hned první zápas. Pak se rozjel netradiční, ale zábavný turnaj v mnoha směrech. Viděli jsme šílené zápasy, spoustu krve, ale i překvapení. Nakonec to byl jeden z nejpovedenějších galavečerů za poslední dobu. Všichni se bavili. A ještě něco...

Povídejte.

Pro většinu lidí v Německu to bylo poprvé, co byli v aréně na MMA turnaji. Odcházeli se skvělým pocitem a zážitkem. Pozvali jsme i několik zahraničních partnerů. Z Ameriky, Německa, velké firmy a podobně. Šli tam s malou dušičkou, co vlastně uvidí a co je Oktagon zač. Nakonec byli hrozně příjemné překvapení a říkali, že takovou show nikdy neviděli. Nečekali, že tam bude takové publikum, z čehož jsme i my měli menší obavu. Báli jsme se, jací lidé přijdou. Přeci jenom se v Německu ještě tolik neetablovali na tenhle styl rodinné zábavy, jakou jim přinášíme. I takoví lidé ale přišli. Měli jsme z toho hrozně super pocit. Navíc to byl nejbroadcoastovanější turnaj v historii Oktagonu. Měli jsme patnáct streamů, které v různých jazycích vysílaly platformy jako DAZN. Velmi spokojení byli například i v Řecku či Srbsku. Je super vidět, jak to roste. Popularita i pozornost.

Každý zápas byl svým způsobem jiný. Krev, zranění, překvapivé výhry a podobně.

Přesně tak. Třeba zápas mezi Račičem a Costou, kde se Costovi zranil prst v době, kdy mu rozhodčí dával nohu pryč z pletiva. Nevím přesně, co se stalo, ale bylo to zvláštní ukončení. Nechci nikoho obvinit z toho, že si zranění vymyslel, protože proč by to dělal? Nevidím motiv k tomu. Ale trochu jsem ten pocit z toho měl. Neviděl jsem nic, co by mohlo jeho palec, který si držel, jakýmkoliv způsobem zranit. Bylo vidět, že i v trenérském rohu byli naštvaní.

Foto: Oktagon MMA Pavol Langer (vpravo) se stal prozatímním šampionem polotěžké váhy.

Počítáte tedy s Costou i pro další zápasy?

Uvidíme, ale v tuhle chvíli se o tom nebavíme. Bylo to divné.

Co jste říkal na počínání Lukasze Siwiece, který porazil velkého favorita Johna Hathawaye?

Neskutečné. Překvapilo mě to. Siwiec znovu ukázal, že je obrovský bojovník. Negativně mě naopak překvapil právě Hathaway. Měl jsem z něj pocit, že pro výhru neudělal všechno. Čekal jsem od něj víc. Jako by mu chyběl hlad po vítězství. Siwiecova výhra ale ještě víc legitimizovala výkon Davida Kozmy, který v osmifinále Tipsport Gamechanger ukázal, jak skvělého bojovníka porazil.

Prozatímním šampion polotěžké váhy se naopak stal Slovák Pavol Langer. Je to rovněž velké překvapení?

Langer předvedl skvělý výkon. Vždycky, když přijde, tak doručí vytrvalost a touhu jít si za svým cílem. Jeho příběh se mi hrozně líbí a jsem za něj rád. Zároveň si myslím, že se Poppeck porazil sám tím, že zápas měl snad třikrát kousek od ukončení. Ani jednou to ale nedotáhl. Když ho pořádně trefil a Palo měl problémy, tak ho nedorazil. Stejně tak, jako když mu rozkopal nohu natolik, že Langer na ní nedokázal už ani stát. Byl tam moment, kdy na ní snad i tancoval. Přesně od tohoto momentu přestal kopat. Po tiskové konferenci jsem se ho na to ptal, proč s tím přestal. Odpověděl mi, že si toho nevšiml. Nevím tedy, kam se díval on a jeho roh, že mu to nebyli schopni říct. Navíc i doktor během přestávky přišel do klece a na tu nohu se díval. Sudímu řekl, že nevydrží do konce, protože sám očekával, že mu do ní ještě několikrát kopne. Pokud ten zápas Poppeck už viděl, tak musel být ze sebe hrozně zklamaný.

Po turnaji hodně lidí naráželo právě na Poppeckovo fight IQ, díky kterému si dost možná zápas prohrál...

Možná je to taková nezkušenost, protože zatím neměl možnost být v titulovém zápase. Někdy člověk potřebuje vědět, kdy to risknout. Možná šel na to až moc opatrně, protože to bylo na pět kol a chtěl rozložit síly. Stalo se mu to osudným...Nevím, ale měl by ve své přípravě asi něco změnit. V gymu přerostl všechny kolem sebe a teď trénuje s lidmi, kteří nejsou lepší než on. Neposouvá se a měl by vyrazit někam na kemp.

Krvavý festival. Neuvěřitelná bitva Veličković vs. Jungwirth. Diváci nevěřícně kroutili hlavouVideo : Oktagon TV

Naopak Langer si teď užívá zasloužené chvíle slávy...

Měl velké přivítání na letišti. Chodí se s ním fotit děti do gymu, podepisuje kartičky. Je to hrozně milé. Stala se z něj hvězda. Neskutečný progres a teď ho navíc čeká titulová bitva s Karlosem Vémolou, což bude hodně zajímavé. Je šance, že by ho mohl porazit.

Je to pro Karlose tedy adekvátní soupeř?

Rozhodně. Úplně legitimně se k němu probojoval a nikdo nemůže zpochybňovat, zda je to adekvátní soupeř. Navíc se dostal do světové stovky a mám pocit, že je od Karlose snad jen jedno místo. Kdo by to býval, kdy řekl, že budou vedle sebe (smích). Neuvěřitelný sportovní příběh.

Moc variant termínu pro jejich zápas není. Nejčastěji se skloňuje Bratislava, která přijde na řadu 7. října. Je možné, že k bitvě dojde právě tam?

Vypadá to, že ano. Bratislava bude nabitá. Dokonce si sami říkáme, jestli to není moc a zda není dobré ty zápasy rozložit. A pokud tenhle zápas dopadne, bude to extrémně nabitá karta.

Po Frankfurtu a Mnichovu byl Oberhausen třetím německým městem, ve kterém jste se ukázali. Dokážete srovnat, který byl pro vás zatím ten nejlepší?

Asi Frankfurt. Je to zřejmě proto, že to bylo naše poprvé. Hala je krásná, navíc na kartě byla i domácí hvězda Christian Eckerlin. Atmosféra během jeho nástupu kleci byla jedna z těch největších v historii Oktagonu. Tohle v Německu zatím nepřekonalo nic. Bylo to top.

Na nosítkách skončil Mateusz Strzelczyk. Zlomil si nohu v duelu s Brazilcem XavieremVideo : Oktagon TV

V listopadu vás navíc bude čekat premiéra v Kolíně nad Rýnem. Tam je ještě větší kapacita, viďte?

Je to největší německá hala – 18 tisíc míst, což je skoro jako naše O2 arena. Bude práce to vyprodat, ale věříme si. Chceme postavit opravdu zajímavé zápasy, kde budou domácí hvězdy. Bude tu i jeden duel, který přinese mix známých lidí a bojovníků. Pro Německo to bude velká věc, která věříme, že přiláká další diváky.

Již příští měsíc máte v plánu dva turnaje během dvou dnů, a sice na ikonické pražské Štvanici. Očekáváte dvakrát tolik náročnější práci?

Myslím si, že jo. Bude to fakt náročné. S Ondřejem Novotným (spoluzakladatel organizace – pozn. red.) jsme byli nalomeni, zda do toho jít, aby to na náš tým nebylo moc. V jednom momentu, kdy jsme si mysleli, že to nakonec dělat nebudeme, tak jsme si to jen chtěli potvrdit právě u našeho týmu. Oni ale naopak chtěli. Říkali, že to uděláme a že je to super výzva. Řekli jsme si, že dobře. Je tu ale ještě jeden důvod, proč to nakonec děláme...

Povídejte.

Dost možná je to poslední Štvanice, kterou kdy děláme. I z toho důvodu jsme si řekli, že to teď uděláme dvakrát. Chtěli jsme udělat něco, co ve světě bojových sportů je unikátní. Už dlouhé roky nikdo neudělal dva turnaje za sebou. Je to super výzva a nějakým způsobem i rozlučka se Štvanicí, která pro nás všechny bude navždy už jen krásnou vzpomínkou.

Zobrazit příspěvek na Instagramu Příspěvek sdílený OKTAGON MMA (@oktagonmma)

Proč se Štvanicí končíte?

Už jsme jí přerostli. Možná už dávno předtím. Navíc technicky ta hala není úplně vyhovující. Je náročné tam všechno postavit. Je tu ale víc důvodů, které vedou k tomu, že to na 99% bude poslední Štvanice.

Registrujete se dvěma turnaji ve dvou dnech větší nárůst potenciálních zápasníků?

Je to tak. Bojovníci vždycky chtěli bojovat na Štvanici. Ví, že to je jedinečný turnaj. Chtějí to mít i ve svém resumé, že tam bojovali. Je o to velký zájem. Zároveň je ale potřeba přemýšlet nad tím, jaké zápasy dát na konkrétní den. Snažíme se, aby to vyrovnané. Aby zážitek z jednoho či druhého turnaje byl stejný. Nějaké zápasy jsme ohlásili, další teprve ohlásíme. Už teď se nemůžu dočkat.

Jedním z těch neohlášených by měl být zápas Zbyňka Vlčka, který se představil v reality show Love Island?

Je to tak, ale jeho soupeře jsme zatím neohlásili. Není to ale klasický celebritní zápas. Zbyněk je člověk, který je ze světa bojových sportů a teď vstupuje do Oktagonu. Myslím si, že díky tomu přilákáme ještě větší pozornost a další fanoušky. Bude to ale jiné, než před rokem, kdy jsme dělali z ostrova do klece mezi Adamem Raiterem a Nathanem Dzabou.

Chybět pochopitelně nebude Karlos Vémola. Už má dohodnutého soupeře?