Český prapor bude jako jediný z účastníků držet bývalý šampion veltrové kategorie David Kozma, který je zároveň pasován do role jednoho z největších favoritů na celkový triumf. „Je to strašně vyrovnané, a že bych se považoval za úplně největšího favorita, tak to se nepovažuji nikdy. Samozřejmě věřím si, že to můžu vyhrát, ale neberu to jako samozřejmost," líčí Růžový panter, který v prosinci loňského roku po dlouhých čtyřech letech přišel o pás.