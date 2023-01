Už zhruba měsíc mělo být jasno o tom, kdo vzešel z odvetné bitvy mezi Karlosem Vémolou a Patrikem Kinclem jako vítěz. 30. prosince loňského roku ale k zápasu nakonec kvůli špatnému zdravotnímu stavu prvně jmenovaného nedošlo a náhradní termín boje byl stanoven na 20. května do pražské O2 areny. Kincl tak čekáním na souboj s Terminátorem hodil za hlavu i milionový projekt Tipsport Gamechanger, kde si vítěz přijde až na sedm milionů korun. „Na jednu stranu Patrika chápu, ze sportovní stránky je to ale hloupost,“ vysvětluje Petr Ondruš, který se s Kinclem utkal v roce 2018 a s Vémolou změřil síly o rok dříve.

Co říkáte na Patrikovo rozhodnutí? Překvapilo vás ?

Popravdě ano. Jak jsem říkal už předtím, myslím si, že tohle je pro něj brzda v kariéře. Ale on to asi takhle potřebuje, je zapotřebí ctít to, co je pro něj přednější. Chce si uzavřít tuhle kapitolu. Z jeho pohledu to chápu, to ego je asi nepřekonatelné a je zapotřebí to uzavřít. Stranou jde asi nejen ten Gamechanger, protože je pravda, že by musel častokrát shazovat a držet si váhu. Byla by to pro něj nepříjemnost. Zároveň si ale říkám, že je to škoda.

Považujete to za chybu?

Na jednu stranu to chápu, je to pro něj osobní a něco, za čím si jde skoro tři roky. Asi tomu rozumím. Ale samozřejmě sportovně je to za mě hloupost. Už mohl být dávno někde jinde. Nevidím mu ale do hlavy a nemůžu to soudit za něj. Z hlediska sportovní stránky si přesto myslím, že je to krok dolů. Je to škoda. Mohl být třeba v KSW nebo UFC a celkově ve veltru brouzdat úplně jiné vody a prát se s lepšími soupeři, než je Karlos.

Další případná rána by byla, kdyby k zápasu znovu nedošlo.

Nechci předvídat a nechci malovat někomu čerty na zeď (smích), ale to se samozřejmě může stát. Jak jsem slyšel, tak Karlos je na tom chvíli dobře a chvíli špatně. Jak to své tělo nezregeneruje, tak se to klidně může stát.

Věříte, že k zápasu dojde?

Myslím si, že nebude. Věřím tomu, že by všichni chtěli, možná i ten Karlos, ale za mě k tomu nedojde.

Už minule jste říkal, že nevěříte, že k tomu zápasu někdy dojde, a najednou oznámili náhradní termín.

To stále trvá, nevěřím tomu, že by to mělo být. Samozřejmě je to pro všechny zajímavé a je to trhák, ale za mě to není reálné. Oba borci jsou na nějaké úrovni. Karlos to teď trochu přestřelil se svým zdravotním stavem a je takovej, že by naskočil do boje ne úplně fit. Ale zkrátka si myslím, že to neklapne, jak jsem říkal předtím. Byl bych překvapenej, kdyby ano.

V rozhodování zřejmě hrálo roli i to, že zápas bude už v květnu.

Do května to samozřejmě není tak dlouho, Patrikovi to pomůže v tom, že si vyléčí svoje zranění. A jestli to v květnu nedopadne, tak záleží, co to udělá s Patrikovou psychikou. V tu chvíli se mu rozsype celej domeček, na který dlouho čekal a pravděpodobně ani nikdy nepřijde. On furt doufá. Já tomu ale z jeho pohledu rozumím.

Tajemstvím není ani zranění Kinclovy ruky, kterou léčí, a větší smysl by pro něj dával zápas až v květnu než start pyramidy v březnu.

Pro něj je to v tomhle případě nejlepší, stihne si doléčit zraněnou ruku a zkusí si počkat na to, na co čeká tři roky. A když to nevyjde, tak se pak snad už vzpamatuje.

Vémola naopak byl v prosinci dva týdny v nemocnici, může se do května tak kvalitně připravit, aby Patrika porazil?

To je další věc. Pokud byl v nemocnici a téměř umíral, jak říkal, čímž nehodnotím, že to není možné a vím, že na tom fakt nebyl dobře, tak nevím, jestli za pět měsíců z nuly na sto se dá udělat takový progres.

Před zrušeným prosincovým soubojem jste říkal, že je Kincl pro vás favorit. Bude nyní ještě výraznější?

Určitě ano, furt stejnej. Technicky je o třídu jinde, naopak Karlos má zase své kvality. Když dokáže Patrikovi vlézt do hlavy, tak to může být fakt zajímavej zápas. Pro mě je ale vítěz jasnej.