Dlouhé týdny se hemžily spekulace o tom, co organizace Oktagon MMA tak dlouho usilovně skrývá. Po tiskové konferenci Oktagon Time bylo vše jasno a na povrch se dostala oficialita největšího evropského MMA projektu, který ponese název Tipsport Gamechanger a ve hře bude natřískaný měšec s celkovou dotací 1 milionu eur (přes 24 milionů korun).

„Vymýšleli jsme, co by to mohlo být, co by skutečně trochu měnilo životy. A tohle je věc, která má šanci to udělat, má šanci trochu změnit celé odvětví. Gamechanger bude stát mimo ranking titulových zápasů a nabídne divizi do 77 kg zase jiné soupeření," uvedl promotér Novotný po oznámení, jenž vzbudilo v ostravské aule Gong bouřlivý ohlas.

A jak bude celý projekt vypadat? Zúčastní se ho 16 bojovníků veltrové divize (do 77 kilogramů) na 5 různých turnajích a bojovat se bude tradičním vyřazovacím formátem – utvoří se osm dvojic. Bojovníci dosáhnou na odměny i v případě toho, že z klece odejdou poraženi. Celkový vítěz, který bude znám na konci příští roku, dosáhne na balík peněz v hodnotě 300 tisíc eur (přes 7 milionů korun). Počítá se i s rezervními duely, diváci rovněž budou moct poraženého bijce vrátit zpět do milionového kolotoče.

Turnaj se odehraje v pěti termínech. V první části uvidíme 8 základních zápasů a 1 rezervní, čtvrtfinále se budou konat během dvou turnajů, následně semifinále a finále na jednom turnaji. Oba čtvrtfinálové termíny budou mít také svůj rezervní zápas, takže uvidíme dohromady šest čtvrtfinálových duelů. Onen rezervní zápas obstarají právě zmínění „lucky loseři“, kteří se v případě zranění postupujících mohou vrátit do hlavní části turnaje.

Organizace prozatím oznámila vybranou sedmičku zápasníků, kterou podle vlastního uvážení vhodila do nabitého projektu. Bude se jednat o šampiona veltrové váhy Davida Kozmu, krále střední váhy Patrika Kincla, jediného neevropského zápasníka Leandra Apolla, Maďara Mátého Kertésze, Srba Bojana Veličkoviče nebo oblíbenou dvojici německých tváří Christiana Jungwirtha a Christiana Eckerlina.

Zbyvající polovina míst je ideální příležitostí pro ostatní zápasníky z různých organizací, kteří se mohou do pyramidového systému přihlásit. „Můžou to být jak zápasníci Oktagonu, tak i mimo něj z celé Evropy. Po uzavření přihlášek se na základě interního kliče v rámci naší organizaci vybere druhá osmička zápasníků, které nasadíme proti první osmičce dle toho, jak nám to přijde zajímavé. Poslední, šestnácté jméno pak budou mít možnost vybrat naši fanoušci ze tří předem určených možností," popisuje Novotný.

Pro mnoho doteď neznámých bojovníků je to ideální příležitost, jak se ukázat ve vyprodaných arenách. „Pro kluky vidět něco takového a mít možnost startovat v pyramidě za 15 tisíc euro je něco nepředstavitelného. Pro švédskou jedničku, pro holandskou nebo jakoukoliv si vzpomeneme. Dostávám od nich feedbeck, že by rádi. Je to super pro nás, i pro ně. Vím, že nějaká vlna zájmu přijde, a to i mimo Evropu," je přesvědčený jeden ze dvou šéfů organizace Oktagon MMA.

Bezesporu největší ohlas vzbudila účast dvojice šampionů a kamarádů Davida Kozmy a Patrika Kincla, na jejichž souboj by rovněž mohlo dojít. „Neváhal jsem a rozhodně se těším. Vím, že půjde o velké prachy a že se ho zúčastní i Patrik Kincl. S ním jsme se o tom stihli lehce pobavit, bude to skvělý. A oba doufáme, že budeme v různých částech pavouka, abychom na sebe narazili až ve finále!" vyjádřil se král divize do 77 kilogramů Kozma, kterého již 3. prosince čeká šestá obhajoba.¨

Vyloučeno není ani pokračování v dalších letech. „Budeme se z toho učit a uvidíme, jak to funguje. Určitě ale bude pokračovat podobný typ projektu, máme vyčleněné velké množství peněz. Příště může být Gamechanger v jiné podobě, zkrátka něco, co bude bourat hranice," dodal Novotný.