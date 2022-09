Osmý týden bojů před prezidentem UFC Danou Whitem, dalších pět bojovníků, které získalo smlouvy. Stalo se tak popáté v letošní sezoně. Na vysněnou metu dosáhla i devětadvacetiletá zápasnice Bruna Brasilová, která věděla, že k zisku smlouvy potřebuje předvést něco výjimečného. A to se povedlo do puntíku.

A co by to bylo za KO, když by nepřineslo kontrakt v UFC. Slavný americký šéf neváhal ani chvíli, naopak Brazilku přirovnával k dalším bojovnicím, kterým se podobné knokauty povedly. Ženské MMA totiž zdaleka nepřináší tolik tvrdých ukončení, jako tomu je u mužů a minimálně pro prezidenta Whitea je to při udělování smluv klíčový prvek.