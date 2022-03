Zlatým hřebem celého turnaje byl souboj opěvovaného Lea Brichty a zkušeného Rakušana Tamirlana Dadaeva. I přes opatrný úvod, to byl právě Brichta, který u pletiva dokázal odmítnout takedown a sám soupeři vlezl na záda. Právě tato pozice vedla k finální submisi, kterou se českému bijci povedlo utáhnout. Rodák z Prahy přesto ani po dominantním výkonu nebyl spokojen, což dál náležitě najevo v pozápasovém rozhovoru, kde si postěžoval i na pozdní změnu váhu (ze 70 na 73).

Rychlou jízdu předvedl favorizovaný Tomáš Možný. V ostře sledované bitvě proti Michalu Reissingerovi, který vzal zápas pár dnů před konáním, se radoval z vítězství již po necelé minutě boje. Slovenský hromotluk ihned po podání rukou nastoupil k demoliční jízdě, při které používal jak ostré kopy, tak granáty z rukou. Již po několika desítkách vteřin šel Reissinger k zemi a byl poprvé počítán. Možný toho pochopitelně ihned využil a další drtivou aktivitou u pletiva donutil sudího zasáhnout. Do klece navíc přiletěl i ručník.

Slovenskému bijci se navíc po zápase přihlásil další soupeř, do klece za ním přikráčel těžkotonážník Alexander Cverna. Oba si vyměnily několik větiček a mohlo se jít na staredown. V nejbližších měsících by se tak diváci mohli tohoto zápasu dočkat.

Vyrovnanou bitvu přinesl souboj mezi Davidem Hoškem a Bartlomiejem Gladkowiczem. Z vítězství se nakonec radoval prvně jmenovaný, pro kterého se určitě nejednalo o nic jednoduchého. Český bijec totiž neustále hrozil tvrdými granáty a nejednou se dostal do parádního nátlaku. Také Polák ovšem předvedl urputný výkon, dokonce dokázal nadělat krvavé šrámy na soupeřově hlavě. O osudu zápasu tak rozhodovaly naprosté maličkosti, což viděli také sudí, kteří se přiklonili k Hoškově výhře. Polský roh se ovšem s rozhodnutím sudích neztotožnil a ihned po zápase podal protest.

Parádní krvavá řežba byla k vidění mezi českým bijcem Matějem Kozubovským a Slovákem Jakubem Benkem. Famózní duel dvou vytáhlých borců nakonec nabídl celé tři kola a diváci se nenudili ani vteřinu. Z obou stran to totiž létalo neuvěřitelným způsobem a málokdo by věřil tomu, že budou rozhodovat až bodoví sudí. Ruce nahoru nakonec přeci jen zvedl aktivněji působící Kozubovský, který si ze zápasu neodnesl nejen výhru, ale také pořádné šrámy na hlavě. Zejména tvář v posledních vteřinách připomínala spíše hororový film a český zápasník tak musel být hned několikrát ošetřován.

Protest. David Hošek porazil těsně Gladkowicze a Polákům se to vůbec nelíbiloVideo : RFA

Necelé dvě minuty trval souboj dvou těžkotonážníků. Štefan Vojčák se do svého soupeře Lászla Kisse pustil hned od úvodních vteřin a pro druhého jmenovaného to znamenalo problém. Slovenský bijec navíc jednoduchým způsobem vzal rivala na zem, kde se mu sice nepovedlo utáhnout škrcení, přesto pokračoval v tvrdém ground and pound, na které se sudí nevydržel dívat a duel předčasně ukončil.