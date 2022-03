Česko-slovenská bojová scéna již 12. května přivítá první turnaj organizace RFA, který rozhodně budí pozornost nejen tím, jací zápasníci nastoupí, ale také, jak se akce povede. Už teď je ze strany fanoušků, médií i sponzorů obrovský zájem a pochopitelně se nabízí otázka, zda organizace naplní očekávání.

Jak se těšíte na váš první turnaj?

Hodně. Pracujeme na tom už hodně dlouho, jsme všichni plní očekávání, jak to dopadne.

Co od něj očekáváte?

Je to pro nás taková zkouška, jako tým se chceme dát dohromady a chceme si vyzkoušet své pozice. Zároveň je to prostor, jak vychytat všechny chybičky, aby náš první hlavní turnaj, který se uskuteční v květnu, byl bezchybný. Na tomhle březnovém turnaji jsem i tak nastavili hodně silnou kartu, ukáže se zde například Leo Brichta, David Hošek, Tomáš Možný nebo Tadeáš Růžička. Jsou zde velká jména, každý si přijde na své. Chceme proto všem ukázat, jakým stylem se budeme ubírat a na co se mohou dál těšit. Bude to taková ochutnávka toho, co na dalším turnaji vypukne.

Do turnaje moc času nezbývá, nejste nervózní?

Už poslední týden se každý den budím (smích). Je to taková zdravá nervozita.

Je něco, čeho se před turnajem obáváte?

Asi ničeho. Trochu se nám zkomplikovaly věci v souvislosti s covidem, tři zápasníci totiž byli pozitivně testovaní, museli jsme proto měnit kartu. Zároveň nemůžeme mít ani plnou kapacitu, bude 50 %, což znamená 1 500 diváků. Jsou to ale věci, se kterými jsme počítali

Očekáváte tedy, že naplníte 50% kapacity?

Už jsme ji vyprodali. Uzavřeli jsme všechny prodeje, takže se o tohle starat již nemusíme.

Diváci to budou pochopitelně moct sledovat i skrze PPV. Myslíte, že bude slušná účast i přes internetové vysílání?

Zatím nemáme na tuhle první akci nějaké plány. Tímhle prvním turnajem si chceme otestovat i firmu, se kterou budeme spolupracovat. Navíc jsme jako první na česko-slovenské scéně přišli s tím, že každému zápasníkovi dáme jakýsi kód, prostřednictvím kterého, mohou diváci přímo podpořit svého oblíbeného zápasníka. Část z PPV tedy půjde přímo těm zápasníkům. Otestujeme si tím, kdo je u fanoušků nejoblíbenější a zároveň to mohou propagovat i samotní zápasníci.

Jaký registrujete zájem ze strany médií v souvislosti s prvním turnajem?

Jsem překvapený tím, jak velká média mají zájem o náš první turnaj. Nahlásili se nám velké televizní stanice, které si chtějí turnaj natáčet a vysílat. Nás to pochopitelně jenom těší.

Na kartě je 11 zápasů, je to tedy přes všechny komplikace finální číslo?

Ano, akorát jsme ji doplnili o náhradníky za nemocné zápasníky. Jedním z nich je například Tadeáš Růžička.

Na jaký zápas se vy osobně nejvíc těšíte?

Těším se na všechny, protože je to naše první akce. Určitě budu sledovat všechny. Za zmínku určitě stojí i čtyři amatérské zápasy, které představí finále pyramidy, díky které se zápasníci mohou probojovat k profesionální smlouvě u nás v RFA. To znamená, že 4 vítězi dostanou smlouvu. Určitě je na co se těšit.

Na co se diváci mohou těšit krom zápasů?

Například na hudební vystoupení, bude tu hned několik interpretů. Nebude to úplně ve velkém, bude to taková ochutnávka na to, co přijde 14. května.

Budete například po stylu dalších organizací představovat v průběhu turnaje kartu na ten nadcházející?

Ano, s tím počítáme. Myslím si, že už 90 % zápasů květnové karty bude ohlášeno již právě 12. března.

Jak to vypadá s novými jmény do vaší organizace? Rýsuje se něco nového?

V nejbližší době oznámíme velké slovenské jméno, které obstará hlavní zápas na květnové kartě. Diváci se ho dozví koncem dubna, v květnu pro změnu oznámíme další české zápasníky. Postupně tedy budou naskakovat další jména.

Vy jste měli před měsícem tiskovou konferenci v Praze, kde jste představili další změny. Jaké jste na to měli zpětné reakce?

Měli jsme velmi dobré reakce, hlavně jsme oznámili i money fight mezi Marpem a Iljou Škondričem. Už jen kvůli tomu jsme měli hodně ohlasů, lidé se například ptali, kdy spustíme lístky do prodeje. Myslím si, že to dopadlo tak, jak jsme čekali.

I do budoucna se dají očekávat podobné money fighty?

Určitě ano. Nechceme to ale dělat úplně často, jednou nebo dvakrát ročně by to mohlo být. Letos to bude právě zápas Marpa se Škondričem, který se uskuteční 17. prosince a na kartě budou i první titulové zápasy. Na příští rok počítáme s dalšími money fighty, v hlavě máme nějaká jména a pracujeme na tom. Zatím není nic podepsané, až to bude černé na bílém, tak to ohlásíme.

Co od takových money fightů očekáváte?

Tyhle zápasy jsou zajímavější spíš pro takové mainstreamové publikum. I lidé, co se například tolik nezajímají o MMA a thajský box, tak se i přesto na takové zápasy podívají. Chceme to proto více přiblížit ke komerčnímu publiku, a právě takové zápasy nám k tomu mohou pomoct.

Marpo bude v květnu zápasit s Karlosem Vémolou. Probíhala nějaká komunikace s OKTAGONem v souvislosti s tím, zda může nastoupit i pod vámi?

Žádná komunikace nebyla. Manažer Marpa mi řekl, že je v OKTAGONu podepsaný jen na jeden zápas. Podobně je to také u nás. Není tedy součástí ani nás, ani OKTAGONu. Až na prvním zápase u nás se ukáže, zda bude mít do budoucna i další zápasy.

Mimo jiné jste oznámili i příchod Rusa Muchamedšina. Není třeba ve hře příchod Davida Kozmy, který s ním před dvěma lety zápasil?