Vémola byl jedním z největších favoritů pražského galavečera, rychlost ukončení duelu se tak čekala spíše v opačném provedení. „Jsem z toho v šoku, protože to samozřejmě nikdo nečekal. Byť jsem před zápasem varoval, že Pirát je sakra nebezpečný soupeř, tak mě to překvapilo. Čekal jsem jiný průběh, Pirát byl ale skvěle připravený,“ smekl André Reinders.

„Pirát ukázal, že hodně zlepšil obranu přes strhy. Karlos se možná trochu zbytečně nechal strhnout do přestřelek. Na jednu stranu možná tím byl díky dobré obraně donucen, na druhou stranu, když trefil pár dobrých úderů, zřejmě cítil krev. Pirát je ale v tomhle mnohem zkušenější. Karlos se nechal strhnout do hry, která není jeho,“ mrzí elitního českého trenéra.

Zápasová taktika přitom byla jasná. „Není žádným velkým tajemstvím – Piráta chtěl dostat na zem. Cílem bylo ho trefit a pak ho tam teprve dostat. Pokud by se o strh pokoušel hned, tak by na to Pirát byl připravený. Snažil se ho nejprve trefit. Bohužel ty přestřelky trvaly příliš dlouho, Pirát to dokázal trefit,“ vrací se v čase Reinders.

Karlos je legenda, o to víc vítězství chutná, těší Piráta Krištofiče. Dřel jsem a věděl, že když budu dělat to, co při trénincích, budu úspěšný.

Veseleji pochopitelně bylo v soupeřově rohu. „S týmem jsme si udělali dost podrobnou analýzu, připravovali jsme se na to deset týdnů. Když člověk dělá něco s přesvědčením, tak o sobě nemůže pochybovat, že to nevyjde. Někdy to tak život zařídí, že do toho dáš všechno a nakonec to je jinak. Ale musíš tam jít s důvěrou a přesvědčením, že máš natrénované a vyjde to,“ líčil překvapivý vítěz Krištofič, který se neubránil slzám.