Když se Patriku Kinclovi povedlo v září uhájit královský trůn střední divize proti Alexi Lohorému, měla odveta s Karlosem Vémolou takřka oficiální obrysy. Prvně jmenovaný sice nechtěl bezprostředně po obhajobě titulu o dalším zápase ani slyšet, jinak se zachoval Terminátor, který za soupeřem vlezl do klece.

V oktagonu ale vítaný nebyl, což mu hlasitě dalo najevo publikum a také rozhořčený Kincl. „Ten večer byl můj a kluků, co byli na té kartě," vysvětloval šampion střední váhy v pořadu Tváří v tvář. „Byl to jeho večer a byli tam jeho fanoušci. Bylo by smutné, kdyby mě nevypískali. To je, jako kdybych zápasil na Štvanici a on tam skočil. Také by ho vypískali," má jasno Terminátor.

Karlos Vémola: Nejsem z těch, kteří škodí MMA. Říká to kdekdo a většinou jsou to pitomci.Video : Sport.cz

Sedmatřicetiletému Vémolovi vadilo, že si jeho bývalý kamarád nepřál jeho pozápasový příchod do klece. „Chtěli jste, abych tam byl. Pak tam přijdu a Palo Neruda mi říká, že si Patrik nepřeje, abych šel do klece. Já ale se*u na to, co si přeje. Tím, že jste mi to řekli, tak jsem tam skočil. Je to jediný fighter, který se kdy proti tomu ohradil," vysvětloval Vémola, jehož účast na prosincovém turnaji Oktagon 38 byla o několik hodin později oficiálně potvrzena.

Ke každému zápasu ale musí být dva a Kincl následným přijetím odvetného souboje doručil něco, na co nejen fanoušci více než čtyři roky čekali. „Můžeme se těšit na to, že zápas skončí mojí zdviženou rukou. Rozhodně to bude tvrdej a těžkej zápas, ale jediná věc, kam to všechno směřuje, tak k tomu, že znovu obhájím titul," předpovídá výsledek bývalý bojovník polské KSW.

A šampionův ideál? „Ideální je, že se mi to povede trefit hned na začátku," nastínil Inspektor, který v souvislosti se zápasem prozradil i jednu obavu. „Největší strach mám z toho, že by z nějakého důvodu zápas nebyl, a ne z mojí strany," narážel na soupeřovy případné problémy s účástí v duelu.

Karlos škodí českému MMA, říká Patrik Kincl. Po mojí osobní rovině je mu úplný h...o, reaguje Vémola.Video : Sport.cz

Terminátor ho však ubezpečil. „K tomu zápasu dojde, i kdyby se jeden z nás zranil. On se tomu zápasu bohužel nevyhne, nemá jinou kličku. Na zápas dojde, jakože se Terminátor jmenuju. A udělám všechno proto, aby byl 30.12. a bude těmhle kecům konec," věří si Vémola, jehož sebevědomá slova nastartovala soupeře.