Dvaatřicetiletý Kincl v únoru jednoznačným způsobem přejel prozatímního krále Samuela Krištofiče a ukořistil titul, který naposledy držel Karlos Vémola. S pozicí krále pochopitelně přichází i povinnost bránit svůj trůn a první mise přijde již 17. září. Inspektor, jak se Kinclovi přezdívá, se utká s Alexem Lohorém a oba bijce tak čekají perné čtyři měsíce příprav. Nejen o tom se Kincl rozpovídal v rozhovoru pro Sport.cz.

Jak dlouho probíhala jednání?

Víceméně jsme byli s OKTAGONem domluveni hned, ladil se pouze datum, kdy to přesně bude. Po mém posledním zápase jsem s Alexem i počítal, že to bude můj další soupeř, takže nebylo co řešit.

Byla ve hře i jiná jména?

Nebyla. Ondřej Novotný (promotér) mi psal, že Alex Lohoré je další člověk na obhajobu a já jsem na to řekl: oukej, jdeme do toho.

Jak byste Lohorého popsal jako soupeře?

Za mě je to komplexní zápasník, který na druhou stranu extrémně nevyniká v žádné složce boje. Je těžko ukončitelný, je to tvrďák, ale tak nějak si myslím, že budu mít recept, jak ho porazit. Když bych ho měl srovnat s Pirátem, tak je historií i svými zkušenostmi rozhodně kvalitnější.

Zobrazit příspěvek na Instagramu Příspěvek sdílený Patrik Kincl (@patrik_kincl)

Myslíte si, že klíčem k úspěchu a výhře bude stejná taktika, jako tomu bylo v zápase s Pirátem?

To si myslím, že by určitě mohlo fungovat. Já chci do tohohle zápasu ale přijít s něčím novým, myslím si, že Alex a jeho tým s tím budou počítat, takže to změním. Do zápasu budu chtít přenést technické věci, které teď trénuju, a mě samotného to posune.

Lohoré v minulosti už o titul zápasil, na Vémolu ale nestačil. Kde udělal chybu?

Zápas jsem viděl, ale takhle zpětně si jednotlivá kola už nevybavuju. Hlavní chyba ale byla ta, že Alex navážil pouze 82 kilogramů a tady se podle mě rozhodlo. Váhová převaha v zápase byla tou hlavní chybou, což se vlastně i ukázalo.

Pokud se nemýlím, měla by to být vaše první obhajoba v životě. Jak se na ní těšíte?

Je to tak. Pro mě je to další zápas, jediná změna je ale ta, že to bude na pět kol. Naštěstí jsem si to ale už vyzkoušel. Tímhle způsobem budu směřovat i přípravu, abych byl ready na všechna kola. To je celé, jinak k tomu přistupuju jako ke každému dalšímu zápasu, který čekám, že bude tvrdej.

Pakliže titul obhájíte, máte už teď v hlavě jméno, se kterým byste se chtěl utkat v další obhajobě?

Mám jméno, o kterém se mluví už delší dobu. Doufám, že k tomu někdy dojde. Že bych na to úplně lpěl, se rozhodně říct nedá. Teď se budu soustředit na obhajobu titulu, kterou budu chtít jednoznačně vyhrát a dalšího soupeře budu řešit až po zápase.

Myslíte tedy Karlose Vémolu. Budete mu tedy v jeho dalších zápasech fandit, aby se mohl utkat s vámi?

Jeho zápasení mě nechává chladným. Budu na to koukat bez emocí, je mi jedno jestli vyhraje, nebo ne.

Patrik Kincl porazil Piráta a slaví titul! Pětikolová šikana na zemi ve stylu alá Karlos VémolaVideo : Sport.cz

Zápas budete mít za 4 měsíce, chystáte do té doby ještě něco? Například v jiné organizaci?

Momentálně nic neplánuju. Původně jsme se s Ondrou Novotným bavili o boxerském zápase, který měl být 21. května v O2 areně, ale to bohužel soupeř odmítl, což mi na druhou stranu nevadí. Já jsem ve finále i trochu rád, že mám víc času na plánování všeho. Čekám trochu nabitější podzim a zimu, takže mám čas se posunout věnovat rodině, posunout se technicky a navázat na přípravu na Alexe.

Jak tedy budou vypadat vaše nadcházející měsíce?

Nějaká příprava a sparingy probíhají už teď, i když to není tolik intenzivní. Takový ten závěrečný masakr přijde v závěrečném měsíci. Jak ale říkám, celé čtyři měsíce pracuju na přípravě. Mám delší čas, teď je to víc technické a objemové. Každým dalším týdnem se to bude sekat víc a víc.

Plánujete nějaký zahraniční kemp?