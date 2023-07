Z pohledu Muradova se jedná o doposud nejdůležitější zápas v UFC. Dvě po sobě jdoucí porážky totiž znamenají, že si slavný Uzbek pořádně zavařil. S případným dalším neúspěchem, dohromady již třetím klidně může přijít vyhazov. „O tom teď nepřemýšlím. Chci vyhrát, prodloužit smlouvu, a pokud by to šlo, tak ještě letos jednou zápasit. Takový je můj plán, takhle by to pro mě bylo nejlepší," řekl Muradov před odletem do Londýna pro Sport.cz a dodává, že případná výhra by mu rovnou zaručila novou smlouvu.

A právě v hlavním městě Anglie se bude konat galavečer UFC Fight Night 224, kterému vévodí bitva mezi Angličanem Tomem Aspinallem a Polákem Marcinem Tyburou. Muradov bude podruhé během působení v prestižní organizaci zápasit na evropském území. „Londýn je super. S matchmakery UFC mám dobré vztahy, psal jsem si s nimi a sdělil jsem jim, že bych chtěl právě Londýn," objasňuje vyjednávací pochody.

Protipól v kleci ale nebude žádné ořezávátko. Američan Ryan Barbarena je sice podle sázkových kanceláří velkým outsiderem (kurz 3,3), avšak se hodí připomenout jeho stále trvající již devítileté působení v UFC, kde například bojoval i se současným šampionem střední váhy Leonem Edwardsem. V kleci si to mimo jiné rozdal i s krajany Colby Covingtonem či legendárním Robbiem Lawlerem. „Bryan je zkušený fighter, který má jméno. Těším se na něj!" hlásí Muradov.

Zápas Barbarena vs. Muradov a kompletní hlavní kartu UFC Fight Night z Londýna nabídne v přímém přenosu stanice Premier Sport 2. Studio moderátora O2 TV Sport Davida Sobiška startuje v sobotu v 17:30 hodin na kanále Premier Sport 2. Diváci se mohou těšit na atraktivní hosty, dorazí Patrik Kincl, jedna z největších hvězd současné MMA scény, a také Michal Martínek, který bojuje v největší evropské organizaci KSW

Palce mu drží i kamarád a tréninkový parťák Karlos Vémola. „Mach má jednu z nejlepších forem v životě. To jsem si myslel v jeho posledním zápase, kde předvedl skvělý výkon. Tentokrát by mu měl sedět soupeř. Je to postojář a postoj má Mach rychlejší, jeho wrestling neuvěřitelně se zlepšil. Myslím si, že by ho mohl i relativně rychle ukončit. V prvním nebo druhém kole. A pokud ne, tak vyhraje na body. Jsem o tom přesvědčený," věří osmatřicetiletý Terminátor, historicky první Čech v UFC.

Ve vítězství věří také nejúspěšnější český bojovník Jiří Procházka. "Určitě Muradov. Ať už se jedná o fyzické propozice. Je vyšší, určitě je na tom i kondičně líp. Co jsem viděl Barberenu zápasit, tak šel hodně tupě do přestřelek. Je to válečník, takže se tam jde pořádně porvat. A myslím, že v tom by mohl mít Mach navrch...Když tam pustí trochu té chytrosti, tak by ho v zápase mohl přejet. Jedeme, vítězství! Ať se daří," vzkazuje rodák z Hostěradic na sociálních sítích.

Gladiátor z Východu znovu nasaje bojovou atmosféru po devíti měsících od posledního souboje s Brazilcem Caiem Borralhem. Dlouhou dobu jej zlobila poraněná ruka, která ale nyní hlásí připravenost a touhu okusit odolnost soupeřovy brady. „Cítím se fakt skvěle. Měl jsem dlouhou přípravu a už teď musím říct, že jsem stoprocentně připravený," má radost uzbecký fighter, jenž v UFC drží bilanci tří výher a dvou porážek.