Pro Muradova přitom působení v nejslavnější lize světa začalo snově. Od roku 2019 do roku 2021 vyhrál všechny tři duely a pomalu a jistě se dostával mezi nejlepší bojovníky střední divize. Pak ale přišel zlom. Nejprve mu překvapivou porážku uštědřil zkušený Gerald Meerschaert, načež Muradov v říjnu loňského roku nestačil ani na Brazilce Caia Borralha. Třiatřicetiletý Uzbek se tak před šestým duelem v UFC dostal do složité situace. Hrozí mu totiž třetí porážka v řadě, po které zápasníci často v zápasnické "Lize mistrů" končí. „Je to jak kdy, záleží na organizaci," doplňuje v rozhovoru pro Sport.cz.

V sobotu vás čeká další zápas v UFC. Už jste tedy stoprocentně zdravotně v pořádku?

Měl jsem dlouhou přípravu a už teď musím říct, že jsem stoprocentně připravený. Cítím se fakt skvěle. Byl jsem trénovat například v Polsku, kde jsou opravdu super sparing parťáci a je dobré, že se i oni připravují na své zápasy. Zbývá jim třeba den či týden. I proto si myslím, že jsem připravený až dost.

Do klece půjdete po necelých devíti měsících. Vyhovuje vám takové tempo?

Zápasím tak, jak zápasím. Bohužel jsou tu zranění nebo další věci, které se ale nedají ovlivnit. Já bych chtěl zápasit třeba každých 4-5 měsíců, ale bohužel. Situace je taková, jaká je, a člověk musí být spokojený i s tímhle. Zranění do tohoto sportu patří a teď jich mám bohužel víc. Teď ale už s radostí můžu říct, že nastoupím.

Změnil jste něco od poslední porážky?

Vůbec nic. Furt jedu, teď se soustředím čistě na svůj zápas. Odhodil jsem všechny věci, které byly kolem. Teď fakt makám a věnuji se čistě své kariéře.

Soupeřem bude velezkušený Bryan Barbarena (bilance 18-10), který je v UFC už devět let a zápasil například i se současným šampionem Leonem Edwardsem. Bude to jeden z nejtěžších zápasů kariéry?

To bych neřekl. UFC je top liga, jsou tu nejlepší zápasníci z celého světa. Jen je někdo lepší a někdo zase horší. Člověk někdy může zápasit s legendou, kterou porazí a pak přijde nějaký nováček a zase může překvapit on. Takové je MMA a přesně takové ho milujeme. Když bych ale měl přejít přímo k Bryanovi, tak to je zkušený fighter, který má jméno. Já se na něj hodně těším.

Bude to důležitý zápas i vzhledem k tomu, aby vám UFC prodloužila smlouvu?

Momentálně mám smlouvu na dva zápasy, ale ano...Když teď vyhraju, tak rovnou prodloužím. Když se to nepovede, tak nevím, co bude. Ale po třech prohrách UFC často vyhazuje. Ale je to jak kdy, vše záleží na organizaci. Já o tom každopádně teď nepřemýšlím. Chci vyhrát, prodloužit smlouvu, a pokud by to šlo, tak ještě letos jednou zápasit. Takový je můj plán, takhle by to pro mě bylo nejlepší.

V UFC to má nahnuto i český bojovník David Dvořák, který má za sebou tři porážky a bude ho čekat rozhodující zápas o novou smlouvu. Sledujete i jeho cestu?

Dvořáka jsem viděl. V prvním kole začal super, pak už to ale tolik nešlo. Je jasné, že se nám to od televize říká jednoduše, ale my nevíme, jestli třeba nemá nějaké zranění nebo zda ho něco dobře trefilo, nebo ne. V zápase je to vidět jinak. Bohužel to dopadlo tak, jak dopadlo. Nevím, jak to má teď se smlouvou, ale podle mě ho také čeká poslední zápas. Má sice tři prohry, ale je v nejlepší patnáctce muší divize a třeba ještě dostane šance. Ten zápas je každopádně škoda, nebylo to daleko.

Kdo další z českých či slovenských organizací by se podle vás mohl v nejbližší době dostat do UFC?

Těžko říct. Ale myslím si, že třeba Losene Keita. Je dobrej, vypíná jednoho za druhým a má dobrý styl. UFC by to mohlo zajímat a on sám k tomu může být blízko.

Zpět k vašemu zápasu, který proběhne v Londýně. Bude výhoda, že si nebudete muset zvykat na výrazný časový posun?

Londýn je super. S matchmakery UFC mám dobré vztahy, psal jsem si s nimi a sdělil jsem jim, že bych chtěl právě Londýn. Domluvili jsme to. Poslali nám soupeře, kterého jsme rovnou vzali. Jsem rád, že nemusím letět někam daleko...

Záleží vám na lokaci turnaje? Kladete na to při vybírání zápasů důraz?

Je mi to jedno. Můj sen byl zápasit v UFC a nemůžu si vybírat, kde chci zápasit, natož třeba soupeře. Beru to, co mi dají. Jsem rád, že jsem si splnil svůj sen.

Když trochu odbočím, jak teď stíháte pendlování mezi Českem a Uzbekistánem?

Je pravda, že teď jsem víc v Česku a Polsku, kde se připravuji na svůj zápas. Všechno ostatní, všechny věci kolem jsem hodil stranou. Třeba svojí organizaci, rodinu, práci či turnaje. Musím se soustředit čistě na svojí kariéru.

V Uzbekistánu máte po prezidentských volbách, znovu byl zvolen Šavkat Mirzijojev. Jste spokojený?