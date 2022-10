"Byla doba, kdy jsem tuhle odvetu pustil z hlavy a přestal věřit, že to vůbec klapne. Čtyři roky čekání jsou teď u konce. A ano, je to pro mě osobní. Je to parádní náboj do tréninků, jen musím udržet nervy na uzdě," prohlásil Kincl krátce po oznámení zápasu.