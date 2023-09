Dlouho se spekulovalo, zda to devětadvacetiletá příbramská střela Pudilová letos v kleci ještě jednou stihne. Nakonec slovo dalo slovo a je podepsán nový souboj, který se uskuteční 18. prosince, tedy krátce před Vánoci. Proti o rok mladší Argentince Pérezové by však česká bojovnice měla být výraznou favoritkou.

Lucie Pudilová will fight Ailín Pérez at #UFCVegas82 on November 18th. (first rep. @gastonreyno ) #UFC #MMA #UFCESPN #UFC2023 pic.twitter.com/JpIg5X3V4M

„Tomuto sportu obětuju fakt hodně, celý život. Když dojde k něčemu takovému, tak to není správné. Není to fér. Investovala jsem tomu kupu času. Prostě všechno. A pak to člověku seberou. Zřejmě to byli fakt nezkušení rozhodčí, jinak si to nedovedu vysvětlit,“ smutnila Pudilová několik dnů po zápase v rozhovoru pro Sport.cz a rozebrala například i pozápasový okamžik, kdy na ni soupeřka ukázala prostředníček.