Pudilová v zápase vsádila na taktiku, kterou patřičně dlouhou dobu piluje v tělocvičnách v Irsku. Na soupeřku vyrukovala velkou aktivitou a snahou brát zápas na zem. České bojovnici se to povětšinu času dařilo, o něco vyrovnanější to bylo v postoji, kde se však Edwardsová za celou dobu nedostala k vážnějšímu ohrožení. Vše tedy nasvědčovalo tomu, že by Pudilová měla dokráčet po další výhru, jenže...