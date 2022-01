Úspěšný youtuber, ze kterého se stal populární boxer. Takovou vizitku má teprve pětadvacetiletý Jake Paul. Ten se navíc v poslední době nechal slyšet, že by ho lákalo zkusit také MMA. Není tomu přitom vůbec dávno, co se ohledně této změny slovně přetahoval s prezidentem UFC Danou Whitem, kterému stanovil několik podmínek. Na ty však slavný šéf nepřistoupil, Paul přesto ukázal, že to s přechodem do MMA myslí skutečně vážně.