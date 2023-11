New York (od našeho zpravodaje) - Cesta pokorného Brazilce je vskutku působivá. Vždyť má do této doby sebou pouze jedenáct zápasů MMA, i tak se mu povedlo během raketového období ukořistit hned dva tituly v různých váhových kategorií. V tomto rychlostním sprintu tak za sebou nechal všechny ostatní šampiony. „Znamená to pro mě hodně, je to výsledek dobré práce po dlouhých a těžkých letech,“ říká nový král polotěžké váhy, jenž na tuto metu dosáhl přesně po 364 dnech od té předchozí, ve střední divizi.

Velezkušený profesionál se může pyšnit i dalším úctyhodným úspěchem. Je vůbec prvním bojovníkem historie, který se stal šampionem ve dvou váhových divizích, jak ve světě kickboxu, tak MMA. „Přišel jsem, abych dobyl svět, což se povedlo. Člověk si musí věřit, pak je možné všechno,“ usmál se muž, kterému trvalo pouhých sedm zápasů, aby se zapsal do knihy rekordů.

V newyorské Madison Square Garden navíc uspěl i potřetí v řadě, tentokráte si ve druhém kole vyšlápl na bývalého šampiona polotěžké divize Jiřího Procházku, který naopak padl po osmi letech. „Dopadlo to perfektně. Tohle vítězství pro mě znamená hodně, protože vám lidi v některých momentech nevěří. Nevěří vaším snům a tomu, kam to chcete dotáhnout. Můj příběh ale zná každý,“ připomíná svou cestu.

Vyjádřil se také podle mnohých k diskutabilnímu verdiktu sudího Marca Goddarda, který měl zápas ukončit předčasně. Názory se ale různí. „Nejsem vůbec překvapený, že to tak dopadlo. Trefil jsem ho tvrdě a on se mi hned vrhnul po nohách. Tam jsem pokračoval v útoku, takže podle mě to bylo v pořádku ukončení,“ hodnotí s odstupem času.

Troufl si i na jednu nečekanou výzvu. Přímo v kleci vyzval k dalšímu měření sil věčného rivala Israela Adesanyu, jenž ho v nedávném duelu připravil o získaný pás v již zmíněné střední divizi. „Nejsem typ chlapa, který by někoho vyzýval, ale je tu jeden chlapík, který o mě mluvil v posledních rozhovorech. To mě motivovalo, protože řekl, že se chce do klece vrátit a bojovat až v roce 2027,“ rýpl si do nenáviděného protějšku.

„Myslím si, že je to velmi talentovaný chlap a tohle vyčkávání je jen plýtvání jeho talentem. Chci ho od toho zachránit, takže přijď za mnou,“ pokračoval. Duel by ale chtěl právě v polotěžké váze, což by pro Nigerijce bojujícího o váhovku níž mohl být problém. „Nechci udělat chybu a donutit ho bojovat třikrát ve střední váze. Ale také vím, že je to člověk, co má bohatou historii. Chci tenhle zápas uskutečnit. Adesanyo, pojď k tátovi,“ vyzval.

Odpověď od fanoušky oblíbeného Afričana dostavila záhy, byť v hodně stručné podobě. Adesanya reagoval na sociálních sítích typickým způsobem, přičemž zveřejnil fotku ležícího Pereiry právě z jejich posledního duelu a k tomu odkázal na film od Disney s názvem Frozen.