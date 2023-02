Výrazný krok směrem k druhému titulu učinil stále neporažený ranař Losene Keita. Belgický přízrak tentokráte pořádně zmaloval švédského soupeře Samuela Barka, jenž před zápasem představoval hodně složitou překážku na cestě k pásu pérové divize. Ačkoli se Keita tentokráte rozjížděl pozvolna, postupem času ale začal přidávat a na soupeřově obličeji to bylo znát. Bark nejprve přežil koncovku druhého kola, ve třetím ale rychlým bombám už podlehl. Keita tak zvládl vítězně i desátý zápas své kariéry, 29. dubna má navíc slíbenou titulovou bitvu o titul pérové váhy s šampionem Matém Sanikidzem. V případě jeho získání se může stát dvojnásobným králem.

Nezastavuje ani rozjetý Ronald Paradeiser. Bývalý titulový uchazeč neměl smilování s chorvatským vyzyvatelem Sikičem, který do zápasu vletěl jako velká voda. Překvapivě divoký úvod mu ale paradoxně sebral tolik fyzických zásob, že toho slovenský bojovník hravě využil. Po několika tvrdých dělovkách a následných otřesech šel Sikič k zemi, kde byl ve druhém kole ukončen na TKO.

Německý boj mezi Martinem Zawadem a Alexandrem Poppeckem se proměnil v hotovou krvavou válku. Zawadovi se sice v první pětiminutovce povedlo přežít tvrdé ground and pound, ve druhém kole mu to ale chutnalo o poznání méně. Po jednom z tvrdých loktů se spustil krvavý gejzír, který německou legendu červeně zmaloval snad na každé části těla. Ke konci to ale nevedlo, možná až překvapivě. Zawada totiž mučení přežil celý zápas, jednoznačné bodové vítězství si přesto připsal jeho protějšek.