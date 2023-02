Zdravotní trable jsou fuč, Terminátor se vrací. Minimálně zatím do přípravy. „Cítím se, jako kdyby mě právě přejel vlak. Vracím se po dlouhé pauze a dost vážném zranění. Návrat není vždy jednoduchý, je těžký. Chce to přečkat ty první dva tři týdny kombatu," líčí Terminátor, jenž tradičně objíždí různé pražské gymy.

Nezáviděníhodný loňský prosinec, během kterého si kvůli zánětu v těle dva týdny poležel v nemocnici, bere jako varování. „Každé zranění je brzda a challenge. Když se vám v čemkoliv stane nějaká špatná situace, tak buď se s ní smíříte, nebo ne. Poprvé mě to vystrašilo natolik, že jsem opravdu poslouchal doktory a dělal jsem přesně to, co mi říkali, že mám dělat," upřesňuje s tím, že měl od lékařů dovolený i pohyb.

„Doktor mi říkal, že jsem měsíc umíral v posteli, tak se musím hýbat. Řekl mi, ať se jdu proběhnout, projet na běžkách nebo lyžích. Odpověděl jsem mu, že na lyžích neumím, ale že umím na snowboardu. Řekl mi, ať jedu. Pomohlo mi to. Vyčistilo mi to hlavu a konečně jsem začal něco dělat. Jelikož jsem měl trombózu v pravé ruce, tak jsem měl dovolené dělat cokoliv nohama," říká Vémola, jehož sjíždění sjezdovek krátce po zrušení duelu s Kinclem hodně lidí nakrklo.

Letos si chce splnit to, na co loni nedošlo. „Doufám, že po tom špatném konci loňského roku, si letos splním a doručím vše, co jsem si slíbil. Ať už titul v 84, obhajoba v 93 a tak dále. Máme k tomu dobře našlápnuto. Taková první zkouška je v Liberci. Už se mi to v minulosti několikrát vyplatilo, že jsem před velkým zápasem zápasil. Zrovna v Liberci. Historie se opakuje a já na to věřím," je rád Vémola, jenž se 15. dubna na turnaji Oktagon 41 poměří se samojským bojovníkem Al Matavaem (10-5).

Měsíc poté přijde druhý pokus o odvetu, kterou Vémola právě kvůli již zmíněným zdravotním problémům musel už jednou zrušit. I proto lidé v diskuzích považují zápas měsíc před ostře sledovanou odvetou jako velký risk. „Takovým lidem vzkážu to, že jsou to asi novodobí sledovatelé MMA. Tohle jsem udělal už několikrát. Například v Londýně nebo UFC," rozpovídal se.

Patrik Kincl chce nad Karlosem Vémolou vyhrát v květnu v O2 areně i u souduVideo : Sport.cz

„To, že říkají, že se můžu zranit, tak to jsem se klidně mohl zranit dneska. Je to risk, který si do gymu přinášíme každý den. Stejně jako já se můžu zranit, tak se může zranit Patrik. Já určitě lidem nebudu tvrdit, že se nemůžu zranit, ale je mnohem větší pravděpodobnost se zranit tady na tréninku, než v zápase v Liberci. Tam se klidně může ukázat, že na to Terminátor už nemá. Já si ale myslím, že se zrovna tohle neukáže," zní přesvědčeně.