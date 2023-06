Slovák Pavol Langer totiž předvedl další z dílny životních výkonů. Od poloviny zápasu převzal otěže zdánlivě ztraceného zápasu a i se značně oteklou nohou, na kterou měl místy problém i stoupnout, nakonec vyhrál na body (2x48:47, 47:48). Německé publikum se tak zahalilo do smutku, prozatímním šampionem polotěžké divize se tak stal skromný rodák z Košic, jehož štřeka až k samotné bitvě o titul píše další neuvěřitelnou kapitolu. Příběh navíc bude v budoucnu pokračovat zápasem o právoplatný pás se současným králem polotíhy Karlosem Vémolou.

Naprosto precizní práci předvedl i bývalý bojovník slavné UFC Řek Andreas Michailidis, který si zajistil vstupenku do semifinále projektu Tipsport Gamechanger, ve kterém změří síly s Dánem Louisem Glismannem. Čtvrtfinálového soupeře Mohameda Grabinski z Německa přejel rozdílem třídy a ve druhém kole perfektně provedeným arm-triangle chokem rozradostnil hrstku řeckých fanoušků v nabitém hledišti.

V bitvě o nejlepší čtyřku milionové pyramidy selhal také německý oblíbenec Christian Jungwirth, který rovněž proti srbskému favoritovi Bojanu Veličkovićovi dostával diváky do varu neuvěřitelně odhodlaným výkonem, nad kterým mnozí nevěřicně kroutili hlavou. A jak má potetovaný ranař ve zvyku, tak si jako správný válečník sáhl na samotné dno fyzických sil. Přežil pokusy o škrcení a zápas odbojoval s obrovskou tržnou ránou na čele, ze které se ještě po závěrečném gongu tekla krev.

Na bodovou výhru a postup do semifinále to z pohledu německého bojovníka nestačilo, na potlesk rozradostněného obecenstva ale ano. Ve druhém rohu mohl naopak slavit ztěžka dýchající Veličkovič, který si tak střihne odvetu s českým zástupcem Davidem Kozmou, na kterého před dvěma lety v bitvě o pás veltrové váhy organizace Oktagon MMA nestačil.

Rozum zůstával stát i nad výkonem polského tvrďáka Mateusze Strzelczyka, který dlouho dobu zdárně vzdoroval brazilskému soupeři Rafaelu Xavierovi. Prvně jmenovaný rovněž předvedl hotovou bouři odolnosti a v některých případech unikl z jistých zápasových „smrtí". Fascinující výkon gradoval. A to v i okamžicích, kdy zkrvavený Polák sotva stál na nohou. Ve třetím kole ale už přišel konec...a to z dílny těch smolných. Strzelcykovi se po špatném došlapu zlomila noha a duel pro něj skončil tím nejhorším možným způsobem. Následoval převoz do nemocnice, kde se zkušený fighter podrobil operaci.