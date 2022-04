Kníže se ve svých 44 letech mohl stát jedním z nejstarších šampionů všech dob, na o patnáct let mladšího Kozmu ovšem nestačil. Růžový panter, jak se Kozmovi přezdívá, tak splatil pět let starý dluh. V roce 2017 se totiž z výhry radoval právě veterán, kterému v odvetném zápase držela palce i aktivní hokejová legenda Jaromír Jágr.

„Díval jsem se na to, přál jsem mu, aby vyhrál. Bojoval proti Kozmovi, který je vynikající, byl o dvacet nebo patnáct let mladší. Věřím tomu, že kdyby měl čas trénovat, tak by vyhrál," vysvětlil padesátiletý rodák z Kladna.

Kozma zůstává králem. Jen ho zklamalo, že zápas neukončil. Monster by potřeboval šest kol.Video : Sport.cz

Legendární „osmašedesátka" nedávno oslavila právě 50. narozeniny, o sportování ve vysokém věku tedy něco ví.

„Pociťuju to na sobě. Pokud máš čas a chuť tomu to dát a trénovat a jakmile si to měl jednou v sobě, tak na věku nezáleží. Věk nehraje roli. Věřím tomu, kdyby se mohl soustředit na trénink, myslím, že dělá trenéra, má i svůj gym, tak nemá tolik času se připravovat. Ale kdyby byl, tak je vidět, že je to v něm," vyzdvihl o šest let mladšího Knížete.