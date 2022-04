„Cítím se pořád mladej. Je to o tréninku, kardiu. Je mi furt kolem pětadvaceti, do padesáti je to dlouhá doba," říká s nadsázkou Kníže. „Doufám, že do 50ti nevydrží, nemyslím si, že je to ideální věk pro MMA. Uvidíme, drsnej je na to dost," reagoval pro změnu zápasníkův trenér Lukáš Bárta.