McGregor se letos do klece nevrátí! Místo zápasení si ale vyzkouší novou roli

Konec spekulacím. Irský MMA zápasník Conor McGregor se v letošním roce do klece nevrátí. Potvrdil to zápasníkův manažer Tim Simpson. Kontroverzní bijec si tak na návrat bude muset počkat, podle předběžných informací by se ho mohl dočkat v úvodu příštího roku.

Foto: UFC Conor McGregor se přibližuje k návratu do klece. Foto : UFC

Článek Jeden z nejočekávanějších návratů se oddaluje. Populární MMA zápasník Conor McGregor ani po více než roce není připraven vrátit se do zápasové praxe a na comeback před tisíce diváky si tak nějaký ten pátek bude muset ještě počkat. „Zranění se stále hojí a Conor pokračuje v přípravě. Je na cestě k velkému návratu v příštím roce," uvedl pro MMA Junkie manažer Tim Simpson. Bývalý šampion dvou váhových divizí organizace UFC se tak stále zotavuje ze zlomeniny nohy, kterou utrpěl loni v červenci v zápase proti Dustinu Poirierovi. „Conor neustále trénuje jako blázen. Celý týden dvakrát denně. Je v úžasné formě, zbývá to jen doladit a noha bude taková, jaká má být," má radost australský manažer, který mimo jiné zastupuje i českého šampiona Jiřího Procházku. Dřina je vidět především na sociálních sítích. McGregor se svým progresem chlubí téměř každý den, fanoušky zásobuje fotografiemi a videozáběry aktuální formy. I proto se v souvislosti s návratem spekuluje o tom, do jaké váhové kategorie se úspěšný Ir vrátí. „Conor nikdy v životě žádný zápas neodmítl, ať už to byl kdokoliv. Rozhodneme se podle toho, co pro něj bude dávat největší smysl," pokračoval Simpson. Zápasení tedy v letošním roce nevyjde, místo toho se čtyřiatřicetiletý Ir představí v úplně jiné roli. Vyzkouší si totiž herectví, přičemž bude účinkovat ve filmu Road House, jehož hlavní tváří bude populární americký herec Jake Gyllenhaal. Natáčení začne za pár týdnů v Dominikánské republice. „Conor je stále sportovec světové třídy a jeho cílem je být nejlepším bojovníkem na světě. Herectví původně nebylo něco, o co by stál, ale tohle je skvělá příležitost, která je velmi dobře načasovaná. Má šanci účinkovat v hollywoodském trháku," dodal manažer elitních zápasníků.