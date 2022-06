A pád by v nejbližších měsících mohl pokračovat. McGregor by se totiž podle posledních slov šéfa organizace UFC Dany Whitea mohl v kleci znovu objevit na konci letošního nebo až začátkem příštího roku. Rekonvalescence zlomené nohy sice pokračuje, avšak nedaří se podle představ. „Conor se chce vrátit koncem tohoto roku, případně začátkem příštího," řekl White v Jim Rome Show.

„Když mluvím s Conorem, tak na něm vidím touhu bojovat. Dostává nejrůznější nabídky na filmové role a podobné věci, které by klidně mohl dělat a vydělat si balík peněz. Nic z toho ale dělat nechce. Chce zápasit. Boj je to, v čem se vidí," pokračoval šéf nejprestižnější bojové organizace.

Otázkou zůstává, do jaké váhové kategorie se třiatřicetiletý Ir vrátí. Jeho bývalý týmový kolega Paddy Holohan by ho nejraději viděl ve veltrové váze (170 liber), což by pro McGregora znamenalo možnost stát se historicky prvním zápasníkem, který by získal titul ve třech různých váhách. „Jestli je tu někdo, kdo to dokáže, tak je to McGregor," řekl Holohan.