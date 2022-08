Muradov vstoupil v Uzbekistánu do armády! Zadělal si v Česku na další problémy?

O uzbeckém MMA zápasníkovi Machmudu Muradovovi se v poslední době nepíše v souvislosti se skvělými výkony v kleci, nýbrž o člověku, který má problémy s vízy. Bojovník slavné UFC se nejenže nemůže dostat do Česka, kde předtím jedenáct let žil, ale neprodloužené povolení se vztahuje i na celou Evropu. Dvaatřicetiletý bojovník si navíc u českých úřadů nyní opět zavařil. V rodném Uzbekistánu totiž vstoupil do armády.

Foto: UFC Uzbecký zápasník Machmud Muradov.Foto : UFC

Článek Uzbek s českým srdcem. Tak byl dlouhou dobu označován zápasník MMA Machmud Muradov. Bojovník slavné organizace UFC se v kleci naposledy ukázal před necelým rokem a titulky médií tak v souvislosti s jeho jménem plní úplně jiné věci. A ne zrovna pozitivní. Začátkem srpna se totiž znovu rozjela vášnivá debata ohledně vízového povolení v Česku, které mu bylo odebráno a zemi tak musel opustit. „Jsou to nesmysly, jenom mi neprodloužili víza a musel jsem odjet z Česka, abych neporušil žádný zákon," sdělil Muradov začátkem srpna na sociálních sítích. „Teď moji právníci makají, brzy určitě dostanu vízum a vrátím se do Prahy," pokračoval. Zobrazit příspěvek na Instagramu Příspěvek sdílený Makhmud Muradov (@makhmud_muradov) České úřady totiž údajně Muradovovi povolení k pobytu zrušily, což značí pořádný problém nejen v kariéře zápasníka, ale také v osobním životě. Dvaatřicetiletý Uzbek aktuálně nemůže v Česku navštěvovat dvouletou dceru, nedávno mu byl dokonce zrušen i zápas na turnaji UFC v Paříži. O důvodech neudělení povolení se spekuluje, Muradov byl dokonce spojován s kontroverzním podnikatelem Vlastislavem Římským, což ale sám popřel. Foto: Getty/UFC Machmud Muradov na turnaji UFC on ESPN 30 v souboji s Geraldem Meerschaertem.Foto : Getty/UFC S odstupem několika týdnů se situace ohledně vízového povolení nezměnila. Muradov ale na svých sociálních sítích překvapil, neboť se rozhodl vstoupit do uzbecké armády. „Věrně sloužím republice Uzbekistán a svému prezidentovi," stojí v příspěvku, jehož součástí jsou i fotky v uniformě se zbraní v ruce. Muradov si ale tímto činem dost možná znovu zadělal na problémy. Uzbekistán totiž v roce 2005 podepsal s Ruskem pakt o vojenské spolupráci, což při válečné situaci na Ukrajině není pro české úřady zrovna vítanou záležitostí. Muradov přitom na víza v České republice čekal přes sedm let, i kvůli tomu přestal v prestižní bojové organizaci UFC nosit českou vlajku. MMA Zápasník UFC Muradov byl vyhoštěn z Česka! Prý jsem pro stát nebezpečný, říká „Jedenáct let žiju v České republice a sedm let čekám na vízum, stát mě nerespektuje, tak jsem přestal zvedat i českou vlajku," řekl Muradov pro Sport.cz v dubnu a zároveň přiznal, že zkusí zažádat o víza v jiné evropské zemi. Rodák ze Sovětského Tádžikistánu, který se narodil do rodiny tádžických Uzbeků, se musí připravovat i na svůj další zápas v UFC. Po zrušeném turnaji ve Francii přišla změna v podobě turnaje v Abú Zabí, kde Muradov 22. října změří síly s Brazilcem Caiem Borralhem. Bojové sporty Program MMA eventů 2022: Kalendář zápasů UFC a OKTAGONU

Reklama