„Budu zápasit v Abú Zabí, ve Francii mi zápas zrušili, nemám totiž vízum do Evropy, protože mi ho Česko zrušilo. Ani nevím proč. Že jsem prý nebezpečný pro republiku a veřejnost," řekl Muradov webu iSport.cz. Ve Spojených arabských emirátech tak bude zápasit 22. října s Brazilcem Caio Borralhem.

Vyjádřil se i k tomu, že od teď už při zápasech nebude ukazovat dvě vlajky. „Česká vlajka by znamenala reprezentaci státu, který mě nerespektuje," vysvětlil Mach. Situace je pro něj ještě o to složitější, že v Česku má malou dceru, kterou má se svou ex-přítelkyní Monikou Bagárovou.

„Mám rád lidi v Česku, miluju je. Mám v Česku dceru, kamarády, všechno. Ale to, jak se zachovala Česká republika... Bohužel už nikdy nebudu mít v zápase českou vlajku. Říkám to, jak to je," dodal na závěr.