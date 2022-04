Organizace OKTAGON MMA se znovu po dvou letech vrátila do nejtvrdšího města republiky, do Ostravy. A diváci se skutečně mají na co těšit. Své schopnosti předvede například král veltrové váhy David Kozma nebo milovaný i nenáviděný Václav Mikulášek. Bojovat se bude opravdu o hodně, předzápasová atmosféra se pochopitelně přenesla i do staredownů.