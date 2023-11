Nečekaná výzva. Obrovitý silák jde do klece, šejkové nabízejí miliony

Je zvyklý s enormně těžkým železem v rukou trávit každý den, nyní oblíbený silák Eddie Hall přistoupil na novou výzvu. Postaví se totiž do klece pro zápasy MMA, kde se představí již 17. února 2024 v rámci turnaje v Kataru, na němž půjdou do akce i další obři. Celkový vítěz si přijde až na 300 milionů dolarů. „Připravte se na zápasnickou událost, na kterou jste čekali,“ zve na galavečer organizace Finishers Championship, která tak do jednoho bojiště přivede osobnosti silových sportů.

Foto: Profimedia.cz Britský silák Eddie Hall na archivním snímku.

Článek Je jedním z nejpopulárnějších strongmanů, jehož na sociální platformě Instagram sleduje přes 4,3 milionu uživatelů. Po největším úspěchu v roce 2017, kdy se stal vítězem uznávané soutěže World’s Strongest Man, se obrovitý silák Eddie Hall pro změnu vrhá do vod MMA, kde chce nastartovat novou životní etapu. Ještě předtím je ale zapotřebí pořádně natrénovat a shodit kilogramy. Cílem bude příprava na 17. únor, kdy se představí rámci vyřazovacího turnaje, na němž budou figurovat další tři siláci. Tím prvním je známý herec Martyn Ford a strongmani Brian Shaw s Mitchellem Hooperem. V případě, že Hall v semifinálovém boji proti posledně jmenovanému zvítězí, může si během jednoho večera vyzkoušet hned dva duely. Ale pozor, ve hře bude skutečně hodně. View this post on Instagram A post shared by Finishers Championship Qatar 2024 (@finisherschampionship) Organizace totiž bojovníky láká na vysoké odměny. „Připravte se na zápasnickou událost, na kterou jste čekali. Startujeme v roce 2024. Výhry ve výši 300 milionů amerických dolarů. Slavné osobnosti. Královská rodina.“ láká na sociálních sítích pořadatelská organizace Finishers Championship, která se i za podpory katarských šejků představí právě v Kataru. „Je to ta největší, nejextrémnější a nejpopulárnější bojová zábava, jakou kdy celá historie bojových sportů viděla. Počítáme, že během ni zlomíme rovnou tři rekordy. Prvním je návštěvnost, druhým je prodej PPV a třetím je výše finanční odměny pro vítěze jednotlivých disciplín,“ vyjádřili se zástupci nové organizace. Není proto divu, že Hall vzal přípravu na jeden z životních zážitků maximálně vážně a své kroky pravidelně monitoruje i na sociálních sítích. Zveřejnil například i video, na němž trénuje s prozatímním šampionem v těžké váze UFC Tomem Aspinallem, který je v kleci zvyklý své soupeře demolovat do pár vteřin. Hall se rozhodl čelit jednomu z kopů, bolest moc nezmírnila ani velká vrstva ochrany v podobě lapy. UFC heavyweight Tom Aspinall rolling with former strong man Eddie Hall



pic.twitter.com/JwhcSX9Sjk — Bloody Elbow (@BloodyElbow) October 3, 2023 Pro 35letého Brita, který před šesti lety zaznamenal světový rekord v mrtvém tahu, na němž zvedl 500 kg, se tak po boxerských zkušenostech v ringu, kde si to například rozdal s Hafþórem Björnssonem, hvězdou seriálu Hra o trůny, naplno vrhá i do klece. V průběhu let navíc rapidně shodil tělesnou hmotnost. Zatímco před šesti lety vážil 196 kilo, nyní se pohybuje zhruba kolem hranice 150 kg. Výrazně však upravil jídelníček, který před lety obsahoval až 7 tisíc kalorií denně. V závodním období dokonce spořádal dvojnásobek. „Po každém jídle jsem měl zmrzlinu,“ popisuje Hall. „Nejprve jsem měl kompletní anglickou snídani, litr zmrzliny, mezi tím svačinu, k obědu půl kila steaku s rýží, těstovinami a zeleninou. Poté jsem si znovu dal litr zmrzliny. K večeři kuřecí na kari, boloňské špagety s kilem těstovin, poté další litr zmrzlinu. Byl to způsob, jak nahromadit kalorie, ale rozhodně ne ten nejzdravější,“ uvědomuje si. MMA „Vylepšený“ fighter Růžička: více peněz, ale nemůže si vybírat. Ve hře i O2 arena

Reklama