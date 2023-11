Šestadvacetiletý Růžička v listopadu získal vytoužený titul organizace RFA v kategorii do 70 kg, do klece se přitom vrátil po necelém půlroce. Byť je i nadále spojován s napadením neznámého muže v pražských ulicích, přesto si od organizace vysloužil novou, „vylepšenou“ smlouvu. „Když Tadeáš vyhrál opasek, tak chtěl mít větší výplatu, než kterou měl. Řekl jsem mu, že souhlasím, ale tím pádem soupeři budou víceméně ze světa a nebude si moct vybírat. Není to jeho případ, že by si vybíral, ale všeobecně se snažíme dostat do fáze, aby naši kluci neodmítali soupeře,“ říká Marhanský.

„Tadeáš přišel s tím, že pokud se dohodneme finančně, tak nemá problém s nikým. Co mu nabídneme, to vezme. Je to jeden z prvních zápasníků, který nemá ve smlouvě klauzuli, díky níž může odmítnout soupeře. Jsme za to velmi rádi. Je to šampion, který má světové cíle, a v tomto rozmezí by si zápasník soupeře vybírat neměl. Jen mu řekneme termín a následně soupeře,“ přibližuje podobu nového kontraktu spoluzakladatel organizace.

Jiný Tadeáš Růžička? Měl jsem temnější období, Clash mi změnil život vzhůru nohama, myslel jsem, že můžu všechno, říká zápasníkVideo : Sport.cz

Ve hře je i Růžičkova účast v některých dalších organizacích. V minulosti se například představil na půdě influencerské organizace Clash of the Stars, kde získal na ještě větší slávě. „Pokud máme s organizacemi dobré vztahy, tak je pouštíme. Vždycky se nás ale nejprve musí zeptat, pak dáváme povolení. Pokud s námi zápasník dobře vychází, tak nemáme problém. Stejně, jako jsme Tadeáše teď pustili do Collosea, které se odehraje v prosinci v Martině,“ prozradil Marhanský.

A jak to vypadá s žádanou velkou bitvou mezi Růžičkou a neporaženým Sivákem? „Tenhle zápas řešíme, aktuálně jednáme s O2 arenou, kde bychom chtěli získat termín. Uvidíme, jestli se nám to povede. Pokud ano, tak tenhle zápas určitě bude na programu dne. Důležité bude, abychom si domluvili podmínky výhodné jak pro kluky, tak pro nás jako organizaci,“ přemítá.

Ve hře tak je historicky první turnaj organizace RFA v největší tuzemské aréně. „Jednáme o tom. Buď O2 universum, nebo O2 arena. Vím, že tam těch termínů není moc. Nechceme se nijak bít v termínech, kdy by tam třeba ve stejný měsíc byl Oktagon. Máme více velkých zápasů, které bychom Praze mohli nabídnout. Ať už odveta Petra Knížete se Stevenem Krtem, Růžička proti Sivákovi, nebo třeba Leo Brichta. Určitě alespoň O2 universum bychom chtěli,“ přál by si Marhanský.

Na zatím poslední akci v maďarské Budapešti zaujala účast slovenského bojovníka Gábora Borárose, jenž se nezvykle představil v roli moderátora. „Zatím jsme řešili věci pouze ohledně moderování v Maďarsku. Bude pro nás připravovat podcasty, ale zápasení pod námi se vůbec nebráníme. Gábor si ale nejprve musí smluvně dořešit své věci s bývalou organizací (Oktagon), aby to měl všechno čisté. Uvidíme, co přijde do budoucna,“ nebránil by se slovenský zakladatel.

S Borárosem je totiž už několik měsíců spojena kauza s ovlivněním zápasů v partnerské organizaci Oktagonu Fabriq MMA. V souboji s Kirillem Medvedovským totiž sázkové kanceláře Tipsport a Fortuna měly zaznamenat nezvykle vysoký zájem o sázku na ukončení ve druhém kole, v němž ke konci zápasu skutečně došlo. Případem se zabývala i policie.