Nečekaný incident! Zápasník nešťastně vypadl z klece

Celý turnaj se nesl na nízké úrovni. Povrch klece byl před posledním zápasem roztrhaný, klec působila menší velikostí, netradičně působil také rozhodčí, který měl na sobě džíny a nejednou se bojovníkům připletl do cesty. Zkrátka nic, co by nasvědčovalo profesionální úrovni. Přesto se během čtyř hodin prostřídalo několik disciplín – box, kickbox, muaythai a MMA.