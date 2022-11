Miluje zápasit, jenomže toho nemá dostatek. Český bijec Tadeáš Růžička letos nastoupil teprve do druhého postojového souboje, pokaždé slavil vítězství a ještě na konci tohoto roku to vypadalo na bitvu o titul organizace RFA. Karty se ale zamíchaly a pětadvacetiletý ranař si před vrcholem střihne ještě jeden duel. Plánem pro příští rok není pouze vysněný titul, nýbrž se pořádně předvést také ve světě, kde si chce pětadvacetiletý talent vydobýt jméno. Ideál? Stihnout 10 zápasů!

Před několika dny jste vyhrál za 28 vteřin. Vyhovuje vám takhle krátký pobyt v kleci?

Rozhodně větší přínos pro mě jsou tříkolové řežby, těch mám za sebou ale strašně moc. A jelikož jsem měl v den vážení narozeniny, tak jsem byl rád, jak to celé dopadlo. Dal jsem si takovej předčasnej dárek. Takže ti, co vsadili na KO do 90 vteřin, tak z toho těžili (smích).

Jak náročné je vzhledem k vaší úspěšnosti shánět soupeře?

Na tomhle posledním turnaji to byl snad třetí nebo čtvrtej soupeř, kterého jsem měl mít. Je to i náročné z toho důvodu, protože jsem zápasník s nepříjemným stylem a knokautovým úderem. Navíc v malých rukavicích to hrozí mnohem víc než v těch velkých. Pak už jsou tu pouze zápasníci na áčkovém levlu, supertřída. Jsou to známá jména po celém světě, můžou se ale objevit kluci z amatérských turnajů, jako jsem měl na prvním RFA. Šel jsem proti hodně šikovnému Polákovi, od kterého všichni čekali, že mi na rozjezd dali jasné vítězství, ale ve finále to byla řežba. Mohl jsem ztratit veškerou svojí dráhu za titulem v RFA.

Jak vlastně probíhá volba soupeřů?

Nadhodí mi třeba dva soupeře a můj manažer Ondřej Hutník je pošle trenérovi Michalu Vančurovi. Společně se na to podíváme a vybereme adekvátní volbu, aby to byl zajímavý zápas i pro mě a nebyla to potrava.

Ve výběru asi není moc Čechů, když jste v předešlých zápasech měl samé cizince, viďte?

Shodou okolností jsem měl mít 17. prosince titulový zápas s Ladislavem Krištůfkem, ale porazil ho můj týmový parťák z gymu Patrik Záděra. Celé se to kvůli tomu zamíchalo a musím vyhrát ještě jeden zápas. Určitě by pro mě chtěli někoho, kdo by mi zatopil i na staredownu a kdo by se do mě trochu opřel i mimo klec.

Takže o titul až v příštím roce?

Přesně tak. Letos budu mít ještě zápas 17. prosince, pokud budu zdravej a najde se soupeř. V případě, že se mi povede vyhrát, tak v příštím roce půjdu o titul. Mělo to být už teď, ale bohužel se karty zamíchaly.

Je v dohledné době reálný souboj s Václavem Sivákem, o kterém se teď hodně často mluví a píše?

Za mě je to ještě v nedohlednu. Není tu nikdo, kdo by nám nabídl takové peníze, které si za to představujeme. Navíc si myslím, že máme oba čas získat jiné světové tituly. Pak by to bylo ještě o to zajímavější a byla by z toho ještě větší bitva. Může to mít i různé pokračování...

Jakou finanční odměnu si představujete?

Vašek po zápase řekl, že by za milion korun šel i do MMA. Já bych rozhodně nechtěl méně, milion pro každého z nás byl ideální. Je třeba znát svojí cenu, tenhle zápas takovou cenu má. Někdo se najde, kdo to bude chtít vidět a kdo to zaplatí.

V současné době se zápasením uživíte?

Mám zápasy, dělám soukromé lekce a díkybohu za sponzory, kteří mi pomáhají a hodně často se i mění. Samozřejmě mám i ty stálé, kteří mě drží nad vodou a bez kterých bych takovou kariéru rozhodně nemohl mít. Musel bych chodit i do práce, což dělá spoustu bojovníků.

Pomohl vám po finanční stránce právě přechod k RFA?

Mám lepší finance za zápas, ale zase těch zápasů není tolik a není to něco, z čeho bych mohl přežívat v průběhu celého roku. Teď jsem měl za sebou teprve druhý fight v RFA, v prosinci budu mít třetí. Navíc to takové peníze nejsou, není to zas tak růžové, jak se může zdát.

Co si na RFA pochvalujete?

Jsem hlavně šťastnej, že udělali postojovou disciplínu v malých rukavicích a že je to konkurence Oktagonu. Dřív nebo později, pokud to vydrží, to bude sledovat minimálně stejně tolik lidí. Už jen kvůli hejtům a podobně. Zajímavé je to i pro mé sponzory, jsou vidět na plachtě. Celkově mi to pomohlo.

V MMA zápase vás tedy v dohledné době neuvidíme?

Od svých devíti let jsem kickboxer, je hrozně těžké dohnat světovou úroveň ve wrestlingu a grapplingu. Upřímně, ani mě to válení na zemi tolik nebaví. Moc rád jsem se vrátil zpět k postoji, jsem nadšenej za zápasy v malých rukavicích, pro diváky je to nejatraktivnější sport. Je jenom otázka času, než si všichni uvědomí, že MMA není číslo jedna, ale jsou to právě tyhle postojové zápasy. Jsou to opravdové šachy.

Postojové zápasy řadíte před MMA?

Rozhodně, chtěl bych být společně s Vaškem Sivákem a dalšími průkopníkem. Abychom všem ukázali, že postojové disciplíny jsou nejzajímavější.

Co zápasy v cizině? To vás neláká?

S trenéry se snažíme chytat všeho možného. Mluví se o pyramidovém turnaji, kde bude šestnáct nejlepších bojovníků na světě. Tam už by třeba byli jména jako Čingiz Allazov (bývalý šampion K-1, trojka lehké váhy – pozn. red.) nebo Superbon (kickboxerský mistr světa v pérové váze) a podobně. Byla by to směs organizací – Glory, ONE Championship apod. Je to fakt velký, ale nevím, zatím není nic potvrzeného. Není to nic, o co bych se mohl opřít. Je ale super, že dostáváme nabídky do světových organizací, každé takové příležitosti se chopíme.

RFA by s tím problém neměla?

Neměla, když to nebude měsíc do zápasu. Nemůžu mít tři čtyři do roka, potřebuju aspoň ob měsíc zápas, abych se udržoval v zápasovém režimu. Optimální pro mě je kolem 10 fightů do roka.

Jaké plány si dáváte pro nadcházející rok?