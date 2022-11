Na zápas zajisté bude chtít zapomenout právě Ryšavý, který se nejprve musel pár dnů před turnajem popasovat se změnou soupeře, načež v hlavním zápase turnaje překvapivě nestačil na profesionálního boxera a kickboxera s českým titulem Vladimíra Lengála. Byl to rychlý, a hlavně tvrdý konec, neboť druhý jmenovaný již v prvním kole loktem z otočky zlomil soupeři čelist a po krvavém gejzíru se musel zápas ukončit.

„Jsem rád, že to takhle dopadlo a že jsem to nemusel dobíjet, protože ta čelist byla prasklá. Slyšel jsem, jak to tam jezdí a tekla z toho krev. Přeji mu hlavně brzké uzdravení," reagoval vítěz zápasu Lengál, který v minulosti zažil stejný problém a musel být více než rok mimo.