K nepříjemné situaci se o několik hodin později vyjádřil také Meloun. „Měl jsem zranění, natrhl se mi sval a jsou to zhruba 2–3 měsíce. Začal jsem trénovat, myslel jsem si, že je to v pohodě a na sparingu s Patrikem Kinclem mi to znova prasklo. Byl jsem na sonu, kde mi řekli, že pokud se mi to stane ještě jednou, tak se mi to může urvat. Než by mi to přišili, tak by to byl rok rekonvalescence. Proto jsme se rozhodli, že ten zápas v březnu nebude," vyjádřil se Petrášek v pořadu MMA letěm světem.